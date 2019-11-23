【鏞記年輕版】鏞鏞尖沙嘴插旗　綠草酒吧全海景新店限定嘆燒鵝髀

鏞記，以「飛天燒鵝」馳名（因不少遊客慕名來買燒鵝再帶回國作伴手禮），燒鵝搭飛機或許多過我和你！植根中環已77年的鏞記，今天終在對岸誕下一個年輕版「鏞鏞‧藝嚐館」，今天正式開業了！希望承傳她的絕藝和真味，除了不能缺少的燒鵝菜式，還有新店限定的12道風味，有酒吧，有草地，有海景......還有童年回憶大白兔糖奶凍。 攝影：鄒家鳳

原隻燒鵝髀架在鐵網上，被碳燒出嬝嬝輕煙，打卡最啱。

燒鵝，是鏞記的招牌菜，肩負傳承責任的鏞鏞當然不缺，而且還把燒鵝髀換上「放上網」！「嘆」燒原隻鵝髀，原隻燒鵝髀架在鐵網上端來，飄着被木炭燒出的絲絲輕煙，又香又吸引，讓人掙扎，先吃還是先拍？味道都是老字號的秘方炮製，鵝味不太濃烈帶點肉汁，皮下沒有嚇人的脂肪，沒半點油膩感。眾多菜式中，最愛始終是它。

跟老店鏞記的出品一樣，都是以秘製燒鵝汁塗勻再燒，皮脆肉嫩很Juicy，鵝味不太重但很香，沒半點油膩，原隻鵝髀也可分切，切得像心形。「嘆」燒原隻鵝髀$290（新店限定）

滿足口腹之餘，你還可透過A3 size的特製餐牌，對「燒鵝」加深了解，你知道什麼時候是吃鵝的最佳季節嗎？吃燒鵝的最好時機是什麼？哪部分最美味？哪部分最珍貴？……等等。按圖看答案，了解「鵝」的冷知識：

+ 14 + 13 + 12

餐廳雖是年輕版，但為保品質新鮮，也依樣葫蘆設有燒味部，叉燒燒鵝等全在這裡即燒即賣，你還可隔着玻璃窗，一窺廚房裡的戰況，可是礙於整體美觀問題，裝上了一列開放式木簾半遮半掩，跟周遭的裝潢沒半點違和感。

木簾背後便是燒味部，鏞記酒家財務總監甘蕎因說本想像西餐廳一樣，讓客人可以看到廚房的真貌，但後來還是加設

原了炭燒，再來煙熏。拿來一個大鍋，蓋一掀，便大量湧出蘋果木和茶葉熏出來的煙，淡淡蘋果木香，煙熏味不太濃，沒有蓋過本地農場雞的鮮味，2斤以下的童子雞特別嫩滑，你可豪邁地手撕品嚐，也可請職員代勞分切。

一開蓋，便見童子雞在煙霧瀰漫中躺着，淡淡蘋果木香。

按圖看還其有什麼「新店限定菜式」及其他：

+ 7 + 6 + 5

鏞鏞，是鏞記的鏞字重叠，也是一新一舊的重叠，五千呎的餐廳，有一家人齊齊吃飯的圓枱，有適合情侶或兩三知己的方桌，還有把酒談心的吧枱。二千多呎的露天平台，有人造草地，有180度的維港景色，太空館、文化中心等無遮無掩。

童年大白兔糖奶凍，以大白兔糖做奶凍，配合一粒粒的焦糖脆脆，同吃或可互補甜度，增加味道層次，但我還是覺得脆脆太甜。$58

按圖看餐廳的內外環境：

+ 3 + 2

鏞鏞‧藝嚐館

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 7樓701號舖

電話：2321 3800