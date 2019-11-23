【飲食熱話】生命麵包營養高食法多　絕非冰冷可憐的拾荒糧食

「生命，生命，這好傢伙，何時我也說它不錯……」小時候常聽到這首生命麵包主題曲，生命麵包的確陪伴住香港人成長。然而，有人卻有眼不識泰山，嘲諷食生命麵包的人很可憐，事實上，生命麵包營養很豐富你又知道嗎？以下就介紹一下生命麵包不為人知的背景故事，並附上幾個食譜！

近日發生「理大圍城」事件，一批人士已在內留守近一星期，儘管有廚師堅持為留守者煮食，但仍不時傳出校園內物資乾糧等已相當短缺。校外長時間有警察駐守，除了偶然會莫名其妙地播出《新不了情》、《友誼之光》等新一代未必聽過的歌曲外，日前他們便嗌咪揶揄示威者只能吃「冰冰冷冷的生命麵包」，並謂：「陣間我夠鐘收工，有第二班警察嚟接我，你食生命麵包，我就上深圳食海底撈！嘩！諗起都正呀！又可以飲冰凍啤酒！」之後該警員又直指食生命麵包好可憐，「你哋就喺度食生命麵包，生命麵包呢，藍色格仔嗰隻，對我嚟講呢，通常啲拾荒者、老人家先會食，我覺得係好可憐嘅一件事，真係好可憐，尤其是咁冰凍嘅夜晚。」

有警員以嘲諷口吻指示威者食生命麵包好可憐，反之自己就可以去內地食海底撈火鍋。（VCG）

事實上，食生命麵包並非警察口中那麼可憐的事，它是陪伴香港人成長的食物，其招牌藍白格仔蠟紙包裝相當長青，更被不少精品、文具、服飾等加入到設計當中。生命麵包一共有4款口味：原味、蜜糖雞蛋、生命麥包、生命麵包（含蛋白質），較其他麵包不同的是，這種60年代誕生的生命麵包，與時代背景息息相關，當時社會較貧困，又有天災，嘉頓遂生產了這種注入維他命、鐵質的麵包為香港人補充營養。

請按下圖睇睇生命麵包到底有哪些營養，對我們的健康又有何作用：

+ 2

70年代，香港經歷天災，政府部門都為市民提供生命麵包作為糧食，不過即使是時至今日，香港社會環境較以前富庶，生命麵包依然受市民歡迎，如每次BBQ都一定會吃搽滿蜜糖的生命麵包！

每次去BBQ，最少都買兩條生命麵包，搽滿蜜糖又烤得香脆，非常滋味！（鄧穎琪攝）

網民不值警察所言，批評對方不尊重，昨日發起「和你Lunch」快閃集會，午膳時間齊齊吃生命麵包。就記者所見，昨日生命麵包銷量忽然急升，晚上記者去到兩間不同區域的超級市場，發現貨架非常空虛，跟平日不同。

旺角超級市場的貨架，只剩幾條生命麥包，其他口味已沽清；當記者其後去到沙田的超級市場，甚至已沽清，被網民搶購一空。（鄧穎琪攝）

除此之外，有不少KOL或插畫師也在網上分享了自己的生命麵包二次創作：

+ 3 + 2

不知道除了BBQ之外，大家又喜愛哪些生命麵包食法？其實嘉頓的網站都提供了多種食法，如：蟹肉牛油果卷、羅勒雞肉多士、蘋果杏片飛碟等，另外以下都有幾款麵包食譜供大家參考：

【西多士食譜】茶餐廳邪惡誘惑 減油膩免炸煎四邊金黃滿蛋香

西多士食譜

【雞蛋食譜】半熟蛋多士必成功法 下醋攪拌也省掉！

半熟蛋多士食譜

【火腿芝士卷食譜】15分鐘炮製懶人早餐 想更金黃香脆有妙法

火腿芝士卷食譜

【三文治食譜】人氣歌謠三文治不用排隊3小時！3重滋味超過癮

人氣歌謠三文治食譜

【蛋牛治食譜】茶餐廳經典美食 鹹牛肉炒嫩蛋烘底甘香有秘訣