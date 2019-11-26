【編輯推介】觀塘素食Cafe兼情緒工作坊　咖啡對談解心結重拾快樂

生活，營營役役的「忙」，或為口奔馳，或為處理各種的關係，已經使你「心亡」了嗎？承受生活中各樣的精神壓力與情緒，可曾令你心中泛起暗湧；接著哽咽凝淚？即便承受了創傷，成年人還得忍著，少敢貿然將情緒顯露，被抑壓及藏起的「情緒病毒」，原來會默默地影響個人的潛意識，更甚是往後的人生，以及處理人際關係時的手法。

然而，少有人承認自己有情緒或心態問題，即使在情緒上有困擾，也難以啟齒並開懷誠實分享，怕的是可能再受傷害。若然淺酌微醺之間，能讓你放鬆侃侃而談，透過咖啡獨有的芳香，伴隨幾口輕食，一個令人放鬆的私密空間，有人願意聆聽你的心聲，並給你一點點安慰與指導，你願意稍稍釋懷嗎？

泡沫咖啡$35，淳厚芳香。（龔嘉盛攝）

這是一間非一般的咖啡店，店名「痴猴」（Crazy Monkey Cafe），其中簡單的意思是每人內心會潛伏「不對勁」的狀態，偶然間會發作。在咖啡店那裡初見咖啡師兼廚師霖霖。

霖霖可算是香港咖啡界的先鋒，十多年前香港還只有寥寥數間咖啡連鎖店之際，當時20多歲的她，在一次法國的旅程中愛上了咖啡，「咖啡原來可以不苦，還可以是甜！」從此，啟發她開拓咖啡之路。不只於品嚐咖啡，在沖煮、炒豆以及客人感受各方面的技術，她都希望精益求精。

由於霖霖的父親也是咖啡愛好者，有次她買了一部全自動即磨咖啡機回家，又到茶行購入了咖啡豆，便養成了家中「品啡」的習慣，自我對咖啡的要求也愈來愈高，尤其發現高品質咖啡豆的重要性。（龔嘉盛攝）

她於是到精品咖啡師協會及咖啡學院進修，飛到印尼學習精品咖啡，甚至到德國學習炒豆。那時，因為陳豪的咖啡節目正在熱播，香港人對咖啡的喜好及認識加深，霖霖在中環開設了自己的咖啡店，當時她已經結婚，並跟隨丈夫的習慣，漸漸地成為素食者。丈夫精於烹飪，她精於咖啡，由於顧客日多，咖啡店內人手不夠，完全不懂得下廚的霖霖也走到廚房幫忙，慶幸她味覺神經敏銳，吃過的菜式，可大概知道放了甚麼調味料烹調，她對食的各項要求也甚高，不時向丈夫表達意見，可以如何改善菜式的味道及呈現方式，從中培養了入廚的興趣，天資也使她在烹飪上更得心應手。

請點擊下圖了解Cafe內提供的素菜式及價錢︰

霖霖現在烹調的都是素食菜式，以天然的蔬果材料入手，最喜歡運用健康、無添加及顏色豐富的食材。最近他與丈夫研究由阿育吠陀療法啟迪的養生湯，對應身體各樣脈輪，例如底輪屬地、屬紅色，湯水材料便利用蔬菜的根部，如紅菜頭烹調，利用食療平衡身體的需要，尋找到健康，便尋找到快樂。烹飪和對談也是霖霖尋求快樂的源頭，在追求快樂的道上，還需照顧心靈，增加智慧與學習愛，她認為生命中不只有物慾的滿足，慢慢便會發現人際關係被修補，工作變順利。

Cafe內將推出各款養生暖湯$52，啟迪自阿育吠陀療法，例如此碗紅色湯對應身體脈輪中的底輪，可活化精力，促進血液循環，提供活力及勇氣。（尹嘉蔚攝）

「痴猴」廚房有霖霖及她丈夫掌舵，而創辦「痴猴」的領航人物是阿邦及Jeffrey。

鄭子邦，外間給他的綽號「的士邦」，家族從事的士生意，談吐直率豪爽，20出頭時父親離世，從此擔起養家的責任，跟許多人一樣曾經年少輕狂，不斷以賺錢為目標，兼顧吃喝玩樂，甚少思考人生為何。眼前瀟灑外型不羈的男人，原來也是茹素的，至今已有10多年，緣起不想茹素的母親要刻意為他烹調肉類餸菜，又有一次在築地旅行時，看到一條活生生的魚垂死呼吸被放在筵席上，魚與他對望令他心裡感到不安。另外，當時他有位至交好友，他稱呼為「大哥哥」（現已出家成僧侶）鼓勵他戒葷，幾粒「素食種子」開始在心田紮根，後來阿邦的母親因肝癌離開，他再度肯定自己往後的人生要茹素。

阿邦自問是一個非常自律的人，對於運動一直追求甚殷，經常每天做運動2至3小時，證明素食也可提供充沛的能量。（龔嘉盛攝）

當他開始素食習慣後，更想證明素食不會拖垮身體，不會沒有精神，有足夠及廣泛的植物營養補充，一樣能獲得健康及練到肌肉。他如今更開始純素食的習慣，避免雞蛋和奶製品，這個啟發源於他看到外國不少出色的運動員及長跑好手均是純素食者。

談到坊間有人認為素食是一種淨化心靈的修行，阿邦表示當時食素根本沒有這個覺知，不過他在36歲時，一次在泰國禪修的體驗中開啟了這道「心門」，了解到「知道」與「實行」素食習慣是兩件事。（龔嘉盛攝）

放棄食肉的慾望不一定人人皆能，他記起當時食素的初心並要決心實行，並理解自己食素為何。他再深入一點思索，年輕時不斷追求物欲享受，可擁有真正的快樂？人生究竟為了甚麼？阿邦分享現在遇到煩惱的時候，會抽時間打坐，提醒自己「歸回」，感受自己的內心，他並感謝好友丁子高當初提議他一起上打坐班，使他有機會接觸禪修及思考人生方向。

至於Crazy Monkey Cafe的誕生，源於他的中學好友Jeffrey的夢想。

痴猴咖啡店。（crazymonkeycafe IG）

Jeffrey是一位輔導導師，在澳洲考牌後回港，已從事近10多年的身心靈輔導及培訓工作，包括教授溝通、說話技巧及情緒管理等。Jeffrey一直想開一間有輔導元素的咖啡店，以往曾在廣州開設「擺渡人Cafe」，透過咖啡與輕食聚集一班人分享，表白心聲，紓緩情緒上的困擾。

Jeffrey Yip是一位輔導導師，鼓舞與轉化人的生活與心靈, 這是一直推動Jeffrey 成為一個培訓師的原因。（龔嘉盛攝）

如今他希望在香港開辦，於是跟好友阿邦輾轉間找到合適的地點。Jeffrey表示現在的都市人容易受情緒困擾，希望透過咖啡店的輔導工作能夠幫助他們學懂情緒管理、狀態管理及心態調整等而有所改變。自反《逃犯條例》修訂運動開始後，來尋求Jeffrey輔導的人表示有失眠、憤怒及無助等情緒，來尋求疏導、紓緩及處理被負面情緒困擾的方法。

Crazy Monkey Cafe

地址︰觀塘成業街11-13號華成工商中心4樓13室

營業時間︰周一至五 11:30-14:30。另外，工作坊學員於上課時可點餐。

查詢︰6144 8988