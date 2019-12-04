【壯陽食物】補腎助陽治虛損８種食物　改善性生活不用靠藥物！

收到不少女讀者來信查詢如何為另一半增進精力。除了營養學角度出發，傳統上亦有不少食材具有壯陽、提升男士精力等功效，今天就為大家推薦8款男士必備食材。

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1、羊肉：性溫，具有補腎助陽、補精血、益勞損的作用。此外，羊肉中維持人體體力必需的氨基酸也均高於牛肉、豬肉和雞肉等肉類，適度食用有助提升體力。

適度食用羊肉有助提升體力。（資料圖片）

2、蠔：可以補腎壯陽，治虛損。而在營養學上，100克蠔含高達72mg的鋅，每天吃2至3隻已能提供全日所需的鋅量。鋅對於睪固酮的生成非常重要，尤其適合精子量明顯下降的男士。

蠔可以補腎壯陽，治虛損。（資料圖片）

3、韭菜：可以溫中補虛，調和腑臟，益陽。氣味獨特、濃烈的韭菜，又叫「起陽草」。韭菜不僅味道鮮美，膳食纖維更為豐富，每100克含1.5克。

韭菜又叫「起陽草」。（資料圖片）

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作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

作者Facebook：http://bit.ly/2LbjfnP

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【8大壯陽食物！】」​】

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