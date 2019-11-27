【減肥飲食】營養師盤點6種水餃熱量　一次最多食幾多粒？

一般來說，清蒸或水煮的食物不會過度調味，對身體負擔比較少，而油炸、煎、烤使用較多油，建議避免。不過，營養師孫語霙表示，雖然清蒸、水煮的食物相對健康，但水餃的熱量可不低；10顆吃下來，可能全是澱粉跟油脂下肚。營養師簡子勻則列出「6款熱門水餃」的熱量，讓市民食用時能有個判斷。

孫語霙表示，早期的水餃通常比較小顆，一顆30大卡左右，而現今的水餃通常很大顆，且為了創造出多汁的口感，內餡混了許多「隱藏版油脂──肥肉」，導致現在光是一顆水餃，就50到60大卡。水餃內餡除了含肥肉跟瘦肉外，還會加入高麗菜或韭菜，整體來說，優質蛋白質含量也不高，十顆水餃吃下來，比較多的是澱粉和油脂。

營養師孫語霙表示，雖然清蒸、水煮的食物相對健康，但水餃的熱量可不低；10顆吃下來，可能全是澱粉跟油脂下肚。（資料圖片）

除了水餃本身外，孫語霙指出，一般水餃店的湯品大多是酸辣湯和粟米濃湯，整碗幾乎都是勾芡，喝光又會攝取到更多的澱粉類食物，那整餐就更不均衡。因此，連鎖店水餃比較均衡的吃法，她建議吃6到8顆水餃，搭配一份燙青菜或蔬菜湯，再附上一份皮蛋豆腐或滷蛋豆乾，營養會比較均衡。

營養師簡子勻在接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，水餃熱量確實不低，市售皮稍微厚一點的水餃，1顆都在60大卡上下，男生通常每次就會吃15到20個，相當於900至1200大卡不等，幾乎佔掉了每天建議熱量的一半，她列出以下「6種水餃」的熱量讓市民參考。

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簡子勻解釋，水餃皮屬於精緻澱粉，除了沒什麼纖維質之外也是高升糖指數的食物，攝取過多會讓血糖上升變快，糖尿病患者需要注意，一般想要減重的市民同樣要留意，若讓血糖上升太高，會增加身體為求降低過多血糖、轉變成脂肪儲存的機會。

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