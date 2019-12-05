【去暗瘡】遮瑕膏愈補愈厚更尷尬！　三大食療從根源改善暗瘡問題

暗瘡（青春痘）可能是不少朋友的健康煩惱之一，不單影響外表，長期更會影響精神狀態。

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除了藥物上的協助，生活方式，特別是飲食習慣，只要記住以下3點飲食習慣，亦可減輕暗瘡問題。

1、血糖控制

通過低血糖指數飲食，來避免血糖波動去控制暗瘡，是受到科學研究的支持的。血糖指數（GI）是衡量食物升或降血糖水平。選擇含有高GI的食物，如汽水、麵包、糖果、含糖穀物和雪糕等，會導致血糖劇烈波動並加劇暗瘡粉刺。

吃含糖食物會增加胰島素的水平，胰島素是一種激素，可將糖從血液中流出並進入細胞，並可以用作能量。這刺激了其他激素的釋放，例如胰島素樣生長因子1（IGF-1）。激素的增加會導致毛孔角化過度和皮脂分泌過多，從而使暗瘡惡化。數據顯示，食用不含精製糖或加工食品的傳統飲食人群中，很少出現這種情況。因此，戒除糖食品和飲料，以及精製碳水化合物，如麵食、糕點和白麵包，可能會改善你的暗瘡症狀。

2、戒乳製品和乳清蛋白

牛奶和乳製品會促進胰島素分泌和激素的產生，例如IGF-1，已知它是暗瘡形成的主要原因。在包括七萬多名七至三十歲人的14項研究發現，任何乳製品（包括牛奶、乳酪和酸奶）的攝入，無論頻率或數量，都與暗瘡的風險增加有關。

另一項綜述對71,819人進行的9項研究顯示，喝牛奶的人患暗瘡的可能性，比沒有喝的人高16％。另外一項對30名18至45歲的人，進行為期兩個月的研究發現，使用乳清蛋白與暗瘡形成有關。

3、抗炎飲食

抗炎飲食是自然療法和預防暗瘡的最佳方法之一。鑑於炎症導致暗瘡，選擇減少炎症的食物是至關重要的。

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這些食物向你的身體提供抗炎抗氧化劑和其他支持皮膚的營養素，如維生素C等。

（作者提供）

簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【暗瘡Bye Bye 3大要訣！】」​】

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