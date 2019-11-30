【烤雞食譜】節日派對必備！簡單易煮　使外皮酥脆肉嫩多汁秘訣係

任何場合只要端出烤雞，就立刻會有派對的氣氛。那麼，如何讓烤雞香氣豐富，且平均分佈於雞的每個部位？現在就來教你幾個訣竅！

首先，採買一隻新鮮的雞，烘烤之前，將雞隻從冷藏回復到常溫狀態，才可以幫助雞肉進烤箱後更均勻受熱，更可以縮短烘烤時間，以防止因內外溫度不均造成過度烘烤，精華流失。除了烤前的回溫外，選擇有旋風功能的烤箱，也是讓烤色及受熱均匀的一種方式。另外需先將雞隻的表皮水分及內部血水使用廚房紙巾拍乾，因為多餘的水分會讓雞皮表面皮不金黃酥脆，而血水則是腥味的來源。

如何讓烤雞香氣豐富，且平均分佈於雞的每個部位？（Alison Marras/Unsplash）

在雞的腹部塞入喜歡的新鮮香草，如：牛至（oregano）、迷迭香（rosemary）、百里香（thyme）、鼠尾草（sage）等，或是台式風味的青蔥段、大蒜、洋蔥、九層塔、茄苳葉等，都可以增加烤雞的風味，甚至可以嘗試加入當季的柑橘類水果，除了有酸甜味，也能使烤雞的肉質更加軟嫩。

烤雞要加什麼香料？烤焗溫度、時間要如何掌握？點擊下圖看清！

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烤雞一出爐可先別急著馬上切， 靜置10至20分鐘待所有的肉汁重新分佈於纖維組織間，才不會有乾硬口感、也不至於燙手。只要遵循著上述幾個重要的步驟做，在任何聚會的節日裡你也能輕鬆端出美味烤雞來。

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：怎麼做出外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁的烤雞？】