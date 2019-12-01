【膽固醇食物】非心血管病元凶　營養師推薦7類高膽固醇健康食品

一講起「膽固醇」，人人都怕，一直以來大家都知道過多膽固醇對身體冇益，容易導致心血管疾病。然而，加拿大一所大學的研究就指出，膽固醇不一定是大家想像中那麼壞，而且食得多高膽固醇食物，也非造成體內過高膽固醇的主因，部分高膽固醇的食物甚至對人體很有益，以下將會介紹7種健康的高膽固醇食品！

血液中的膽固醇主要由肝臟產生，體內的膽固醇濃度有超過8成都是自行合成，剩餘的才是從食物攝取的膽固醇。營養師黃凱詩曾在專欄說過：「對血液中膽固醇影響最大的，非食物的膽固醇，而是食物的飽和及反式脂肪，例如：香港人最愛吃的蛋撻和曲奇餅之類，另外，吃家禽必需去皮和肥膏，吃紅肉，就要選瘦的部位，排骨和牛腩都是大忌。」因此，飲食中的膽固醇對血膽固醇水平根本沒太大影響，甚至有研究指出，食物中膽固醇引致心臟病或中風的風險，未必如我們想像中高，美國農業部門更於年前修正，將以往每日最多只可攝取300毫克膽固醇的標準，改成不設定限制。

膽固醇過高容易造成動脈硬化、血管栓塞等情況，引起心肌梗塞、高血壓與中風等疾病，然而令我們膽固醇過高的成因，並不是食得太多高膽固醇食物，而是食得多飽和脂肪及反式脂肪。（Unsplash）

血液中的膽固醇分兩種，分別是有「壞膽固醇」之稱的「低密度脂蛋白膽固醇（LDL）」及「好膽固醇」「高密度脂蛋白膽固醇（HDL）」，前者體積小，容易積聚於血管並造成血管栓塞、動物硬化等；後者則幫助收集和運送血液內壞膽固醇回肝臟，預防積聚於血管。然而外國營養師就推薦以下7種食物，即使膽固醇高，卻是相當健康！

1.雞蛋

小小的一顆雞蛋，營養豐富，絕不止為人類供應蛋白質。小時候媽媽總叮囑說一日別吃超過一隻蛋，尤其是蛋黃，因為它膽固醇高，沒錯，兩隻蛋已有372毫克膽固醇了，實在不低，但蛋黃卻是營養最高的部分，蘊含葉黃素、玉米黃素等，對保護視力、防止白內障等有益，所以不要棄蛋黃不吃呢。

雞蛋亦有蛋白質、佔人體每日所需56%的硒質、維他命B12、核黃素等，蛋黃與蛋白同吃，對部分人而言，更可有助降低患心臟病的機率，並且降血糖，令你有飽腹感等。

雞蛋膽固醇高，但其餘營養素亦高，尤其是蛋黃部分，所以營養師建議要全隻蛋食。（Unsplash）

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資料來源：healthline、香港糖尿聯會