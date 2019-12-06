【飲食熱話】動畫可成真？網上瘋傳的完美太陽蛋做法！

小時候總喜歡看不同的卡通片，每次看到動畫中的媽媽端出「完美」的煎雞蛋時，總會在想，要是在現實生活中都可以煎出這樣的雞蛋就好了！經過這麼多年，終於發現原來這並不是「不可能的任務」，只要做多一步，一隻「二次元」太陽蛋便可以呈現眼前。

一位內地影片製作者愛做飯的芋頭SAMA 經常分享不同的食譜和入廚小技巧，深受網民歡迎，而她的一段有關煎太陽蛋的影片，在內地影片播放平台便有超過三百萬的播放次數。到底那隻太陽蛋有何特別之處，可以大受歡迎？筆者估計，大概是這顆「完美」太陽蛋可以實現不少人兒時的幻想，由虛構變成真實吧！

如何煎出一隻完美太陽蛋？ (如何做出具有【二次元质感】的完美煎蛋？（超详细!) 截圖)

按圖看芋頭如何煎出動畫般的太陽蛋：

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有網民表示使用這個方法並不能成功煎出完美太陽蛋，加上好奇心的驅使下，筆者亦親身嘗試了這個方法，效果如圖。

按圖看筆者實測：

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嘗試了數次，吃了幾隻雞蛋，筆者發現完美太陽蛋並沒有想象中易做，而且煎好的太陽蛋亦沒有影片般完美。

綜合以上經驗及影片所得，若大家想在家嘗試一定要注意以下事項喔！

按圖看煎出完美煎蛋的小貼士：

可能因為廚具和個人問題，所以筆者煎的太陽蛋並不像影片般完美。相信大家一定會做得比筆者更好呢！當然，過濾出來的蛋白絕對不可以浪費，剩下的蛋白可以用來製作這些美食呢！

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影片來源：爱做饭的芋头SAMA/如何做出具有【二次元质感】的完美煎蛋？（超详细！）