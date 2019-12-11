【經期飲食】月事期間戒口能減輕痛楚　這六類食物令你痛上加痛

編按：女生生理期間身體會十分虛弱，一定要注意飲食，否則會引致其他身體問題，難以忍受經痛的朋友一定要留意啦！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

不少女士在月經期間有不舒服的症狀。某些食物原來會使症狀變得更糟。這些症狀包括： 腹部絞痛、頭痛、噁心、疲勞、腹脹、情緒波動等。以下6種食物於生理期要小心留意！

1、高鹽

食用大量鹽會導致水份滯留，從而導致腹脹。為了減少腹脹，不要在食物中加過量鹽，避免含有大量鈉的高度加工食品如火腿、煙肉等。

高鹽食品通常為加工食物，對健康無益，女生還是多吃些天然有機食物好！（Pexels）

2、高糖

生理期間，適量的進食糖是可以的，但是吃太多糖會導致能量飆升。這可能會惡化你的情緒。如果你在期間感到情緒低落或焦慮，適量的糖攝入，可以幫助調節你的情緒。

經期間刻意食糖容易導致血糖不穩，因而造成經痛。（《失戀巧克力師》劇照）

3、咖啡因

咖啡因會導致水腫和腹脹。它也可能加劇頭痛；如果是經常飲含咖啡因的朋友，斷然戒咖啡也會導致頭痛。所以如果你習慣每天喝幾杯咖啡，一下子戒掉咖啡也是不容易。 咖啡也可能導致消化問題。如果你在生理期間容易出現腹瀉，減少咖啡攝入量可能會防止這種情況發生。

不少上班族會每天一杯咖啡已是常事，雖有提神功效，生理期間飲用容易影響經血的排出。（Pexels）

4、酒精

酒精會對你的身體造成許多負面影響，這會加劇你的身體症狀。例如，酒精會使你脫水，這可能會加重頭痛並引起腹脹。它還可能導致消化問題，如腹瀉和噁心。

女生在生理期間喝酒可能容易導致月經量增多的情況，亦可能引致經痛。（《獨酒男女 》劇照）

5、辛辣的食物

辛辣食物會擾亂他們的腸胃，導致腹瀉，胃痛，甚至噁心。如果你的胃難以忍受辛辣食物，生理時期內最好避免。

很多女生喜歡辛辣食物帶來的快感，但生理期間長期食用酸辣食物可能引致頭痛、易怒，甚至是血管擴張，可能引致經痛。（Pexels）

6、紅肉

生理期間，身體會產生前列腺素。這些化合物有助於子宮收縮，擺脫子宮內膜，導致月經量減少。然而，高水平的前列腺素會引起痙攣。紅肉如牛肉，羊肉雖富含鐵，但前列腺素含量也很高，月經期間應避免使用。

肉食有食物外額外雌激素，經期間食肉容易引起荷爾蒙混亂，間接引起經痛。（Pexels）

作者：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

作者Facebook：http://bit.ly/2LbjfnP

Instagram：https://www.instagram.com/negimenforall/

網站：https://www.negimenforall.com/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「6種生理期戒口食物！」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）