【濕疹】轉季發作攝取5大營養紓緩不適　忌吃7類食物免愈食愈痕！

濕疹、皮疹翻發，皮膚痕癢不止是春季的事，冬天時分當天氣由熱轉冷，相對濕度突降之際，皮膚不適的問題同樣令人困擾不已。濕疹的成因很多，暫未見有根治之法，除了治標之策塗藥外敷外，要減輕痕癢泛紅等症狀，可透過戒口、茶療及進食富天然營養的食物以助紓緩濕疹。