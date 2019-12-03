【濕疹】轉季發作攝取5大營養紓緩不適　忌吃7類食物免愈食愈痕！

濕疹、皮疹翻發，皮膚痕癢不止是春季的事，冬天時分當天氣由熱轉冷，相對濕度突降之際，皮膚不適的問題同樣令人困擾不已。濕疹的成因很多，暫未見有根治之法，除了治標之策塗藥外敷外，要減輕痕癢泛紅等症狀，可透過戒口、茶療及進食富天然營養的食物以助紓緩濕疹。
12月天氣轉冷又乾燥，註冊中醫師彭明慧曾在本報訪問時指出，又冷又乾的天氣最易誘發皮膚敏感的症狀，如蕁麻疹、濕疹和唇炎等。其中的濕疹，最多患者飽受困擾，有別於一般的皮膚病，中西醫認同濕疹有可能是腸胃問題，毒素無法釋放，於是轉移到皮膚上排毒找出路，是一種表現在皮膚的腸道疾病。
濕疹有別於一般的皮膚病，中西醫認同濕疹可能是腸胃問題，毒素轉移到皮膚上排毒找出路，戒口及茶療是紓緩濕疹的主要方法之一。（VCG）
戒口是紓緩濕疹的主要方法之一，避免食用添加劑食品、刺激性食物、含過敏原及高油高糖的食物。註冊中醫師倪詠梅曾在受訪時指出，從中醫角度看，濕疹是風、濕、熱三種病邪屈於皮膚而生，在換季時節較易爆發，空氣污染亦容易令皮膚不適。
以下7項食物，患有濕疹問題的患者應要避免，請按圖了解︰
除了食物之外，透過茶療外敷或內，有助紓緩濕疹痕癢，避易抓損皮膚。例如是用荔枝殼煮水，註冊中醫師陳圳堅曾於受訪時指荔枝殼性味苦、寒，入心經，除了清熱解毒外，另一方面荔枝殼煲水外用，可以緩減濕疹痕癢，在《廣西中藥志》有記載：「荔枝殼煎水，洗濕疹。」另外《本草綱目》上記載：「痘瘡出發不爽快，煎湯飲之；又解荔枝熱，浸水飲。」荔枝殼煮水不寒不燥，任何體質可食用。
按圖了解以荔枝殼水減輕濕疹痕癢的做法︰
另一樣減輕濕疹痕癢的材料是金銀花，金銀花味甘，性寒，是常用中藥，具有清熱解毒，疏散風熱的功效。註冊中醫師陳俊傑於以往受訪時引述《本草綱目》，金銀花能治療「一切風濕氣及諸腫毒、疥癬、楊梅諸惡瘡。」是散熱解毒，消腫治瘡的良藥。如有疑問，請向中醫師查詢。
按圖了解以金銀花水紓緩濕疹痕癢的做法︰
如果茶療在執行上有麻煩，通過日常飲食有助減輕濕疹不停翻發的機會，如上文於開始部分提及，濕疹可能是因腸道問題引起的，食物有助促進腸道及皮膚健康也有助於紓緩濕疹，但鼓勵不偏食，以均衡的飲食方式攝取日常需要的營養。如有疑問，請向醫生查詢。
請按圖了解有助紓緩濕疹的5大食物︰
參考資料︰Dr.Axe-Natural Eczema Treatment