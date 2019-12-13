【薄血藥】多種食物與華法林相沖　芥蘭通菜西柚牛油果不能碰？

編按：薄血藥是常見的藥物，而有一些食物是服用薄血藥者需要避免的，下文作者就介紹了一些要注意的食物。

華法林屬於維他命K拮抗劑，能防止肝臟製造血液凝固份子，減低血液濃稠度，令血塊不易堵塞血管，減低中風機會。因此，維他命K與薄血藥有抗衡作用，降低藥效。不少食材如綠色蔬菜也含維他命K，因此，服用薄血藥的人要十分注意飲食。

服用薄血藥的人要十分注意飲食。（unsplash／brett）

以下是服用薄血藥時應避免的食物：

綠色蔬菜類：莧菜、青豆角、芥蘭、菠菜、通菜、豆苗、枸杞葉、君達菜（豬乸菜）韮菜、荽茜

肉類：動物肝臟、膶腸

水果：牛油果、木瓜、紅莓、西柚

飲品：綠茶、龍井、酒、紅莓汁、西柚汁

其他：大量蒜頭、木耳、白果、芥花籽油、黃豆油、營養補充品等

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作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

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