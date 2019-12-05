【保健食品】盤點蜂蜜、蜂膠、蜂王漿營養　邊樣具抗菌抗癌功效？

古埃及人早在3500年前便已經使用蜂蜜來治病，蜂膠、蜂王漿更是熱門多年的保健食品，你知道人類還偷吃了哪些蜜蜂的食品嗎？蜂蜜、蜂膠、蜂王漿究竟是什麼東西？對蜜蜂來說又各有什麼不同的功能呢？快跟著我們一窺蜂蜜的秘密吧！

人類偷吃了哪些蜜蜂的食品？點擊下圖看清！

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蜂蜜是蜜蜂以花蜜釀製而成的物質。釀製成熟的蜂蜜能夠抑制細菌生長，因此能長期保存，是蜜蜂在非流蜜期的主食，在沒有花蜜可吃的時候，蜜蜂就靠著先前儲存下來的蜂蜜果腹。對蜜蜂而言，蜂蜜是其主要的熱量來源，就如同我們的主食一般。而不同的蜂蜜，受到蜜源植物種類、採蜜期氣候、飼養管理及採蜜方式等變因的影響，其成分與風味皆會有所不同，不過仍有許多共通的特性。

一般來說，蜂蜜中含有大量的果糖與葡萄糖，此外也有豐富的有機酸和酵素。因其水分含量僅有15-20%、pH值約為3.2-4.5，更含有過氧化氫等抑菌物質，不利於細菌生長，科學家也發現蜂蜜能夠用來幫助傷口癒合；此外，還有保護胃部及通便等調整腸胃道疾病的作用，而其抗氧化功效也是科學家積極研究的主題之一。

蜂蜜是蜜蜂以花蜜釀製而成的物質。（Boris Smokrovic/Unsplash）

在台灣，最常見的蜂蜜就是龍眼蜜和荔枝蜜了，你知道這兩者有什麼差別嗎？龍眼蜜顏色較深，風味濃郁、甘甜可口，也較不易結晶；而荔枝蜜則色澤較淺，具有荔枝花香，且容易結晶。此外，不限特定蜜源植物的「百花蜜」，較無季節、產地的限制，風味帶酸，是龍眼蜜和荔枝蜜以外最常見的產品。而如咸豐草蜜、柑橘蜜、紅淡蜜、紅柴蜜等地方特色蜂蜜，也都具有各自的特殊風味。

除了蜂蜜之外，蜜蜂採集植物原料所製成的物質還有「蜂花粉」與「蜂膠」。其中，蜂花粉為蜜蜂採集花粉粒，再混合少許蜂蜜與唾液分泌物所製成。對蜜蜂而言，蜂花粉是其蛋白質、脂類、礦物質與維生素的主要來源，也被人類視為極佳的營養補充品。

而蜂膠是蜜蜂從特定植物的樹皮、樹枝及樹芽上，採集出一種樹脂狀物質，攜回蜂巢並加入分泌物及蜂蠟、花粉等物質所製成，可以說是蜜蜂的草藥，原本是用來增強蜂群免疫力的物質，對人體也有調節新陳代謝、抗氧化等多種功能。

除此之外，吃起來酸澀辛辣難以入口的「蜂王漿」，原本是工蜂的分泌物，用來提供給蜂王及幼蟲食用，因其具有多種人體必需的營養成分及保健功效，也成為熱門的保健食品。所以其實除了蜂蜜，人類藉由蜜蜂取得的食物和營養補給品可說是相當多元，下次看到蜂蜜、蜂膠、蜂王漿等眾多蜂產品，別再傻傻搞不清楚囉！

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參考資料：陳裕文。《蜂產品食療價值》。2001年。國立宜蘭大學農業推廣委員會出版。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：人類偷吃了哪些蜜蜂的食品？一次搞懂各種蜂產品！】