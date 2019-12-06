【飲食熱話】白色士多啤梨具特殊香氣？細數5款必知白色草莓品種

果實略呈心形，鮮紅多汁、質地柔軟、酸甜適中、氣味芳香的士多啤梨是不分男女老少都很喜愛的水果，一般我們認知的士多啤梨外表是擁有晶瑩剔透的紅，不過事實上有一種「白色士多啤梨」這幾年尤其在日本不斷掀起話題，像是近日日本栃木縣也發表了開發出自己縣內的白色士多啤梨品種的消息。但這種價格比一般士多啤梨高不少的白色士多啤梨，到底有哪些特別的地方呢？

5種必知的白色士多啤梨（按圖了解！）

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外觀

有別於常見紅色的外觀是白色士多啤梨最大的特徵，除了物理上從外觀到果實內部都呈現白色的士多啤梨外，淡淡粉紅色的士多啤梨也算是白色士多啤梨的一種。而果實會是白色的原因則是藉由品種改良，使得士多啤梨果皮缺少紅色花青素無法生成紅色，讓果實直到成熟都呈現純潔的白色。而由於各地紛紛加入改良的行列，白色士多啤梨也就越來越常見。

這種價格比一般士多啤梨高不少的白色士多啤梨，到底有哪些特別的地方呢？（IG@coco_comet.916）

價格

白色士多啤梨剛推出時只能在高級水果行買到，最近在百貨公司或網路購物平台上都很容易發現。但是價格依然居高不下，比普通士多啤梨至少高上2倍，平均一盒10顆裝的售價至少約750港幣，最高甚至一顆約150港幣。

香氣

白色的士多啤梨在甜度上與一般的士多啤梨其實無太大的差異，不過卻含有特殊的香氣，仔細品嚐可以嚐到像是水蜜桃或是鳳梨的甜香氣息。尤其像是甜品師傅或是廚師等等，白色士多啤梨可以提供他們更不一樣的料理選擇與挑戰。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：夢幻白色草莓 最貴一顆2300元】