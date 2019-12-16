【保鮮紙替代品】走塑保鮮膜、抱鮮樂、保鮮袋一文睇晒有乜好唔好

現代人重視環保，「減塑生活」是不少人都嚮往的生活。在歐美等地，近年來都相繼出現了幾款可以重用的保鮮紙和保鮮袋，深受國外Blogger們歡迎，它們到底比一般的保鮮紙和保鮮袋有甚麼優勝之處呢？

經常下廚的人都知道，保鮮紙和保鮮袋是廚房中不可或缺的用品，醃肉、貯存剩下的食材、甚至是保存食物都會用到它們。但是，經常使用即棄的塑膠產品會破壞環境，而且它們的密封效果亦不是十分好，當中以保鮮紙最令筆者苦惱。以下的三款環保產品就可以輕鬆解決以上的煩惱。

在家煮當然比外賣環保，但當中亦有不少「陷阱」會令我們製造不少垃圾。(freepik)

１． 矽膠保鮮膜

矽膠保鮮膜是較早出現的環保廚房用具，現時有不少品牌都有出產。雖然牌子不一樣，但於筆者而言，它們都比保鮮紙優勝。

按圖查看「矽膠保鮮膜」的特點：

+ 3 + 2

2. Food Huggers抱鮮樂

擁有一個窩心名字的抱鮮樂，就好像可以把食材緊緊地抱在懷裹，好好保護。其實它主要用來保存較零碎食材，很多食譜都只會用上半個洋蔥、半個檸檬、半個牛油果等等……用剩的半個在保存不當的情況下會氧化變黑，甚至是變乾變黃，抱鮮樂便可以解決這個問題。

按圖看「Food Huggers抱鮮樂」的特點：

若要選一個缺點批評，筆者會認為抱鮮樂的尺寸雖多，但它的延展性卻不是太大，因此每一款食材都要為它配搭一個合適的抱鮮樂，剛開始用會覺得較為繁複。

3. 矽膠布環保食物袋

之前看到不少台灣的Blogger都推薦這款矽膠布環保食物袋，它外形吸引，有不同的花紋和圖案，若你也支持「走塑生活」，便可以選擇一個裝起外帶食物。

按圖看「矽膠布環保食物袋」的特點：

在網上亦有使用過的人表示矽膠布環保食物袋較難清洗，洗後亦要晾乾比較久，清潔時較費時。筆者建議一開始可以先用食物袋裝一些乾糧和乾貨，或是一些用剩的配料蔬菜，例如蔥、蒜等等，熟習了清潔的步驟和竅門才裝別的食物。

近年社會有聲音指摘崇尚環保生活的人士「偽善」，認為他們雖然口中不斷說要支持環保，但是卻不斷購入環保產品以替代即棄產品，最後愈積愈多，要把一部分丟棄，製造更多垃圾。因此，筆者在此提醒大家，即使是環保產品亦應該根據自己所需而購入，雖然以上產品的外觀一代比一代精緻，顏色一款比一款鮮艷，但若每次都因為漂亮而購入便會本末倒置。為了做到真正的「減塑生活」，大家還是要適可而止，以免造成浪費。