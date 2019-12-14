盤點亞洲十大最紅大胃王YouTuber　7成係嬌小美女食極唔肥勁神奇

大胃王比賽從日本開始興起，近年台灣也有不少大胃人士透過YouTube頻道展現自己極為不科學的驚人食量，靠在鏡頭前掃光堆成山的食物一戰成名！有些人看起來很瘦小，食量卻嚇死人，有些人整天吃個不停，但脫掉外套和上衣後，身材比我們還要好！他們吃下肚的食物恐怕超越你跟你隔壁鄰居至今吃過的米還要多！ 今次網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看網路上討論度最高的十個大胃王是誰，文中不時提及他們吃這條路上的豐功偉業，敬請空腹閱讀避免腸胃不適！

第10名︰艾嘉

外型嬌小纖瘦的艾嘉，超級會吃！因此有「美女大胃王」的封號。她最讓人驚嚇的紀錄，就是在34分鐘裡嗑完3.15公斤的和牛，白天的職業是醫院護理師，放假時就是「特盛吃貨」，她的粉絲就愛看她的吃播，看着她掃光整桌美食有種莫名的療癒感！

頻道名：特盛吃貨艾嘉Abby Big Eater

這瘦瘦的身體居然可以在34分鐘裡吃完3.15公斤的和牛。（FACEBOOK@特盛吃貨艾嘉Abby）

第九名︰萌梓

萌梓是日本第五代大胃女王，身高僅156公分、體重42公斤的她吃起東西的食量，可是比很多男生都還要驚人的，曾經輕鬆創下吃下超過200件壽司的紀錄，還試過於10分鐘內吃完10盒章魚燒，十分驚人！有節目曾經展示過她吃過東西後的胃部X光照片，整個胃擴大到幾乎佔據整個腹部。

頻道名：もえのあずき

單看照片的話，難以相信這可愛的女孩是日本第五代大胃王（FACEBOOK@Moeno Azuki もえのあずき）

第八名︰邵阿咩

有「膽固醇女王」之稱的邵阿咩，是南部知名大胃王正妹，擁有纖細身材的她可以吃下各種巨無霸大餐。因爲挑戰「丹丹漢堡全餐」一戰成名，之後還有吃掉100件壽司、200隻蝦、54隻大閘蟹等嚇人的任務，就連挑戰號稱「不怕民眾狂吃」的吃到飽火鍋店，店經理也被她驚人食量嚇得求饒認輸。

頻道名：貪食人/Gobbler

任食火鍋店的經理也被她的食量嚇怕。（FACEBOOK@貪食人Gobbler）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月19日至2019年11月19日，共兩年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『大胃王YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

十大超狂熱門大胃王YouTuber。（DailyView網路溫度計提供）

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