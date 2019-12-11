打邊爐揀啱湯底至健康！盤點五種火鍋湯底　藥膳湯煮前要做一樣嘢

一口鍋子盛裝著熱呼呼、嘟嘟冒泡的濃郁燉菜，人類學家李維史陀曾形容「鍋子」像是具體而微的廚房，各種冷冰冰的食材在裡頭轉化為熱騰騰的食物，供一家人食用。開始用鍋子之後的人類，發現在湯中加進增鮮物質，喝湯的人會覺得湯不但味道變「濃」了，也變稠了，這是什麼魔法？

要讓湯變得美味的秘訣，不僅是加入調味劑而已。《恐怖食品添加物》一書的作者安部司述說過豬骨湯的做法：首先準備2.5~3.5克的便宜炒製精鹽，加入化學調味劑，也加入豬骨精雞肉精等「蛋白質水解物」。接著再調配微妙比例的白胡椒等「辛香料」加入。芝麻及乾燥蔥也要加入，然後，為了讓人齒頰留香，想要多喝一口，要加入「酸香料」，為了增加黏稠感，再加入黏稠劑等......。好喝的湯總會讓人想一口接一口的喝，原來有這麼多種味道共同作用。

開鍋選擇前，除了挑美味之外，如果將營養成分多考量一下，單純以新鮮食材熬煮的鍋底一定比香辣濃郁的湯頭來得健康。（食力授權使用）

火鍋湯最好一開始就喝

市面上販售包裝火鍋湯底的成份標示中，幾乎都有加入「L-麩酸鈉」也就是俗稱的「味精」，往往是這類湯頭美味的魔法。除了味精的問題，加入的加工食材也是讓湯底的鈉含量升高的因素。台灣台安醫院劉怡里營養師提醒：「人體一天攝取的鈉含量在2400毫克(mg)之內， 等於是6克(g)的鹽。」可能多喝兩碗湯一餐鈉含量就超標了。

通常吃火鍋聚餐會超過一小時以致食材煮得過久，劉怡里建議，「外食火鍋盡量不要喝湯，不是不能喝，而是煮越久，普林含量越高，放入的加工製品越多，相對的鈉含量也會增加，」尤其對於有痛風病史的人來說，為了避免攝取過高普林導致關節炎復發，因此吃火鍋時，盡量不要喝湯。如果確定湯底是純蔬菜去熬的，又想喝湯，可以在一開始的時候就先喝湯，不要等到最後再喝。

此外，連鎖超市會販售冷凍大包裝（含食材）的湯包，雖然已經是煮過的食材，普遍蔬菜含量少，因此吃火鍋時如果想要兼顧健康和美味，最好多加入新鮮綠色蔬菜，鍋底煮的時候還是要加水稀釋。

市面上常見的五種鍋底，風味各有不同，開鍋選擇前，除了挑美味之外，如果將營養成分多考量一下，單純以新鮮食材熬煮的鍋底一定比香辣濃郁的湯頭來得健康。

選對湯底是吃火鍋第一招！點擊下圖看清！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：喝湯為什麼會一口接一口？吃火鍋先選湯底】