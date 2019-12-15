車打芝士、巴馬臣芝士傻傻分不清？12種入門級芝士指南一文收錄

如何正確開啟一場規劃已久的派對？或許先上一盤令人印象深刻的芝士組合會是一種好方法。我們整理了入門不可不知的12種最常見芝士，淺談起源、風味以及食用上的建議。這份名單是由美國Murray's Cheese的批發經理Beth Ann Coulton以她長期與全美各地的Murray’s Cheese Bar合作，以及製作芝士與員工培訓上的經驗，歸納出來的知識。

1. Brie 布里芝士

布里芝士，是一種以牛奶或者羊奶製成的柔軟芝士。源於法國北部的布里地區，故得名。布里芝士質地非常柔軟，且都是手工製作，牛油味濃厚，就像西蘭花蒜蓉牛油。芝士皮上有如松露和生蠔殼的土味，味道溫和，非常適合初學者與大部分不習慣芝士的亞洲人。簡單烘烤後以果醬塗抹便可食用。

Brie 布里芝士（cheesemaking.com）

2. Burrata 布拉塔芝士

布拉塔芝士是一種新鮮的意大利牛奶芝士，可以算是馬蘇里拉芝士（Mozzarella）的變形版。外殼是堅實的馬蘇里拉芝士，而裡面則包含了製作馬蘇里拉時產程出來的碎塊以及鮮牛油，讓布拉塔芝士具有不尋常的柔軟質地。在發源地意大利Apulia地區，布拉塔芝士會被包在水仙葉中保持新鮮，如果葉子變色則表示芝士的變質。1950年代起，改成用塑膠桶以及水清包裝。通常在室溫下新鮮食用。

Burrata 布拉塔芝士（cheese.com）

3. Humboldt Fog 羊奶芝士

Humboldt Fog是一種山羊奶芝士，由來自加州的Cypress Grove公司生產，因洪堡灣卷來的海霧而得名。Humboldt Fog是一種發霉的芝士，中間有一層可食用的白灰，與Morbier類似。曾在1998年、2002年、2005年時獲得美國芝士協會第一名。芝士中心質地半軟如牛油般光滑，外殼可食用，色澤鮮艷，帶有明顯的花香與草本味。可用於沙律、甜點，也可以與梨子一起烘烤成為美味佳餚。

Humboldt Fog 羊奶芝士（caputocheesemarket.com）

很多芝士名都曾經聽過，但誰是芝士之王？按圖繼續詳細睇其餘9種芝士指南：

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：入門起司這12種一定要知道】