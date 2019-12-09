【潤喉食物】中醫推薦7大紓緩喉痛食材　附4大潤肺止咳湯水

天氣寒冷，很易就會生病。冬天最讓人困擾的，除了皮膚乾燥痕癢、手腳冰冷之外，就是喉嚨乾涸咳嗽不停。有些人一咳便咳幾星期，不論怎樣試坊間的偏方都久久未癒，記者訪問了註冊中醫師邱穎琳，推薦7種潤喉食品，並附有紓緩喉嚨不適及止咳的湯水！

邱穎琳中醫師指出身體各個器官中，肺為「嬌臟」，本質喜潤惡燥，因此冬天天氣遇燥就容易傷肺，容易引起咽乾。除了天氣乾燥外，冬日也有其他因素會使我們喉涸咽痛等：「冬天天氣寒冷，人們喜歡食麻辣火鍋，或進食羊肉，鹿茸等進補，但如果體質是陰虛，進食這些之後便會使陽熱過盛，陰更虛，有機會產生咽痛的症狀。」

喉痛成因不只一個，但秋冬絕對是患上喉痛的高峰期。（VCG）

長輩總愛叮囑我們天冷記得戴頸巾，以免「凍親喉嚨」導致咳嗽，醫師指喉痛與咳嗽不一定有關係，但兩者都可以由乾燥引起。秋冬咳嗽主要分成寒咳與燥咳兩種，前者咳嗽聲重、痰多色白；後者咽乾咽癢、乾咳無痰，懂得分辨方可對症下藥。很多人喉痛愛吃喉糖，到底有冇用呢？邱醫師指要視乎成分，若加入了甘草、菊花、羅漢果、金銀花、玄參、板藍根等，都有效紓緩咽痛。

除了留意成分外，也需注意含糖量，因為今年年中，消委會曾公佈喉糖測試結果，指30款喉糖中有14款含糖量超過7成，當中以龍角散含糖量最高，日食6粒已超過世衛建議的成人攝入量一半。（資料圖片／張浩維攝）

以下就有7種由邱穎琳中醫師推薦的潤喉食材：

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註冊中醫師邱穎琳為讀者推薦多種紓緩喉痛的食材以及止咳湯水。（受訪者提供）

除了食材之外，邱醫師也特別介紹大家飲「蟲草花豬𦟌湯」，她說：「這款湯水有滋陰養肺止咳，補氣養血功效，很適合秋冬天氣乾燥，咽癢咳嗽時飲用，另外秋冬發作的氣管敏感咳嗽也適合。」筆者愛加螺頭飲用，讓湯更甜，而醫師就建議可再加百合60克、花旗參30克和紅棗4粒。

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另外也有三款早前介紹過的止咳湯水，同樣經邱醫師認證過，不妨煲給自己和家人飲用。

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