【打邊爐】網民最討厭9款食材！建議落料4大次序食得健康

打邊爐已經不是冬天的專利，香港人一連四季都喜歡約埋三五知己一齊「烚下烚下」。打邊爐除了個爐重要之外，湯底跟配料一樣重要！打邊爐看似沒有什麼技巧，事實並非如此，因為配料跟湯底的配搭都可以是非常講究，一不小心便令湯底產生怪味！

一提起打邊爐，每人都有自己特定喜愛的配料，跟自己一套的打邊爐食法。曾經有網友嚴選過15種最受歡迎火鍋配料，當中以「索汁類」食品如響鈴、肥牛等必吃食材大獲全勝。不過你有沒有想過原來大熱的配料，同時也是令人討厭的配料！有網民曾於討論區討論打邊爐最討厭落的食材，即看投票結果，看看有沒有你喜愛的配料！

你最討厭什麼打邊爐配料？（視覺中國）

按圖看網民9大打邊爐最討厭食材：

+ 7 + 6 + 5

健康打邊爐落料有次序！

不知道以上討厭的食材在你心中是否榜上有名，香港人人都自己的打邊爐吃法及必吃配料例如：先吃肉後吃菜最後加上澱粉質的麵類，因為這樣菜跟麵便會吸盡湯底的精華！雖然打邊爐並非什麼健康事，但其實只要食對次序也可以吃得健康，減低身體的負擔。

雖然打邊爐並非什麼健康食物，但如果大部分時間都跟以下次序來吃，可以享受打邊爐的樂趣同時對身體減低負擔。（Instagram @longkan.hotpot）

按圖看衛生署建議打邊爐落料次序：