【香草煎羊架食譜】零失手西餐過節夠體面　加3樣調味有助辟羶

這個頻道開了幾年，原來才第一次教大家煮羊。也許是因為怕它的羶味吧？其實只要掌握醃肉時的小撇步，加入幾種醃料，已經能除走一定羶味。而且煎羊架本身也很簡單，不妨跟這個食譜學起來，趁住聖誕、情人節或紀念日做給心愛的人吃吧！

攝影：詹郭敏、麥子榮

剪接：詹郭敏

場地提供：City'super

羊架的味，與其產地不無關係，一般澳洲羊味道不會太濃，相反蘇格蘭羊的肉味就非常濃郁。你未必聽過法國西部聖米歇爾的羊，當地牧羊人會把羊放牧於沼澤，長年以海草餵飼，令羊肉帶著天然鹹味，至於好吃與否則見仁見智。今次筆者用的是紐西蘭羊架，在日式超市購買，$144.8有5件，說實在也不太親民。有高級超市標榜自己供應的羊肉以5個月至1歲大的小羔羊為主，羶味不太明顯，較易令人接受。

至於羶味從何而來？答案是消化系統，因為羊是反芻動物，胃袋裡含有大量微生物，當它消化脂類時，就自然地產生出具揮發性的脂肪酸，並且融入了羊的脂肪，形成羊羶味。因此，將羊架過多的脂肪切掉，有助減去羶味。另一個辟羶方法就是從醃料著手，許多人煎羊架都會加新鮮迷迭香，至於另一個秘密武器便是芥末籽！以今次5件羊架來算，只需1茶匙芥末籽已夠，有人還會加上蜜糖芥末醬，而加少少紅酒更有效將肉香提升，味道更佳。

羊架上的點點芥末籽，正是去除羶味的一大關鍵！

今次的羊架不算厚身，煎的時間約3至4分鐘，但每個爐火力不同，讀者買到的羊架厚薄亦有異、偏好的生熟度也不同，故此可以自行調節時間。羊架剛下鑊時會打側放，目的是煎封肉汁，保持軟嫩多汁。配菜方面今次有車厘茄和蘑菇，但其實你愛加薯仔、蘆筍、粟米或其他蔬菜都可以。

個人不喜歡煎得太熟的羊架，這個一咬開，裡面仍是嫩粉紅色。

香草煎羊架食譜

健康小貼士：

羊肉的脂肪含量及膽固醇都較豬肉與牛肉少，相對健康。《本草綱目》記載：「羊肉能暖中補虛，補中益氣，開胃健身，益腎氣，養膽明目，治虛勞寒冷，五勞七傷。」中醫認為羊肉有助袪濕，並避免寒氣進入身體，而產後或太病後食羊，不但能改善體虛，更助孕婦分泌乳汁。不過要注意的是，羊肉性溫熱，較易上火，可配搭涼性蔬菜同吃作中和。

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