【熱朱古力食譜】自製咖啡店專業水準　4種暖笠笠熱朱古力食譜

在寒冷的冬季，每天起床最想來一杯熱呼呼的熱朱古力。喝完後不但身體感到溫暖，心情亦會變得愉快。沖熱朱古力並不是一件難事，倒入朱古力粉，加入熱水，攪拌，完成。但原來熱朱古力的做法比想像中更加千變萬化呢!

熱朱古力，大人小孩都喜愛的飲品，筆者家中總會放置幾盒熱朱古力的沖劑，當被工作和功課弄得頭昏腦脹時便會沖一杯熱朱古力放鬆一下，但總覺得味道和咖啡店的相差甚遠。若想在家品嚐最好味的熱朱古力，或是想令味道更上一層樓，或可試試以下的幾款做法。

冬天喝一杯熱朱古力真是一件賞心樂事，但熱朱古力的變化甚多，你平時最常喝的是那一款呢？

1. 香蕉朱古力

常聽說香蕉和朱古力有抗憂鬱的作用，若把這兩樣材料做成一杯「醒晨飲品」，星期一就再不會有「Monday Blues」，可充滿活力地上班了。

材料（4人分量）： 中型香蕉 1隻 全脂奶 3杯 鮮忌廉 ¼ 杯 牛奶朱古力 140克

按圖看「香蕉朱古力」做法：

2. 紅酒熱朱古力

紅酒熱朱古力是近年才興起的食譜，雖然酒配朱古力並不是新鮮事，但是做成飲品，而且受到不少荷里活明星和媒體的讚譽，這款熱朱古力也算是第一個。刊登在Imma Eat That的原始食譜，不論材料和做法都十分簡單，天氣凍凍哋，大家都不妨試做，跟好友至親分享。

材料（4人分量）： 全脂奶 3杯 紅酒 2杯 黑朱古力 ⅔ 杯

按圖看「紅酒熱朱古力」做法:

3. 花生醬熱朱古力

筆者十分喜歡花生醬，曾經試過兩星期都以花生醬多士做早餐。不知道有沒有人跟筆者一樣都對花生醬情有獨鍾呢？若你都是花生醬的瘋熱粉絲，便不能錯過這個食譜了。

材料（4人份量）： 全脂奶 4杯 可可粉 50克 花生醬 50克 蜜糖 100毫升 海鹽 少許

按圖看「紅酒熱朱古力」做法:

4. 肉桂熱朱古力

若想為熱朱古力增添一份獨特的香氣，加入肉桂亦是一個不錯的選擇，配合肉桂卷更是筆者的最愛呢！

材料（4人份量）： 全脂奶 4杯 椰棗 60克 肉桂 1-2條 可可粉 4湯匙 雲呢拿香油 適量 楓糖漿 適量

按圖看「肉桂熱朱古力」做法：

若想熱朱古力的味道更濃厚，奶味更香濃，外貌更吸引，可以在熱朱古力上放上一層打發好的鮮忌廉，再灑上可可粉或是擠上朱古力醬。但熱朱古力的熱量本身已經不低，如不想「肥上加肥」，筆者奉勸大家都是不要額外的裝飾比較好。

在下午茶時喝一杯熱朱古力，加一件蛋糕，或是數塊餅乾，頓時令人精力充沛，立即充滿幹勁完成剩餘的工作。以下有不同的輕食食譜，除了熱朱古力外，亦可以試做這些食譜喔！

1. 牛油果布朗尼

(詳細食譜:【蛋糕食譜】牛油果布朗尼純素甜品 免蛋奶免打發香甜軟心超簡單)

牛油果布朗尼食譜

2. 藍莓鬆餅

(詳細食譜:【藍莓鬆餅食譜】免蛋奶口感同樣鬆軟 30分鐘簡單輕鬆做蛋糕！)

藍莓鬆餅食譜

3. 芝士曲奇

(詳細食譜:【芝士曲奇食譜】香濃鬆脆烘焙新手必試！免焗燶切忌......)

芝士曲奇食譜

參考資料：Imma Eat That / Littlesugarsnaps