【IKEA大減價】低至４折精選$10以下貨品　$49.9平底鑊$1都有交易

IKEA宜家大減價，2019最後一擊！竟然一蚊（原價十多元）有交易？而且還是3件裝，平均每個$0.33！實在低無可低！你猜到是什麼嗎？

這東西你可能你未必合用，但你每日三餐都必須用到的杯、碗、碟......卻$7發售，還有很多$10以下產品，令你荷包「失守」！新一年期望吐故納新，先由你日對夜對的餐具廚具家品開始吧！

攝影：鄒家鳳