【健康湯水食譜】沙參玉竹雪耳鷓鴣湯緩乾燥濕疹肌　鷓鴣點處理？

皮膚乾燥有多難受，筆者實在很懂，真的可以癢到你一直搔一直抓，有時甚至會破皮流血。加上本身我不愛喝水，一天隨時喝不到兩杯，情況難免更差。然而我並不抗拒喝湯，人愈大愈愛飲湯，早前便請教邱穎琳中醫師，讓她教我煲一個改善皮膚痕癢的湯水——沙參玉竹雪耳鷓鴣湯。 攝影：鄧穎琪

其實我還是頭一次煲鷓鴣湯，但素聞它是「平民山珍」，對保護心臟和止咳等有益，甚至誇張到「一鴣頂九雞」，但我卻連鷓鴣在哪裡找都不清楚。新鮮鷓鴣難找，最後直接去某些專門進口外國貨的凍肉舖，買了英國野生的急凍鷓鴣，稍為格了價，見普遍都要$118至$138一隻，就去了一間位於荔枝角工廈，賣同一品牌但正在做特價的店，標價$98一隻。另外，朋友說她看到City’Super等大型超市都有供應鷓鴣，所以沒想像中難買。

我買的就是這品牌的急凍鷓鴣，因減價所以賣$98一隻，而City'Super的大隻些少，售價為$150一隻。（圖片來源：Carmen Kitchen優質凍肉專門店）

急凍鷓鴣買回來已經去頭、去屁股和拔了毛，但內臟還是要自己劏，可以一直開住水喉水沖洗鷓鴣的身體裡邊，把內臟抽出來，一直沖到不見血水為止。醫師的食譜建議用4隻鷓鴣，但我就減量只用2隻，另加300克瘦肉，讓湯煲起來更甜。醫師也建議將鷓鴣去皮，這個你可以自己決定，斬件與否也不一定，反正煲完之後的鷓鴣也會爛掉。至於為甚麼這個湯能紓緩皮膚痕癢乾燥，因為鷓鴣以至其餘藥材都是滋陰為主，能夠滋潤皮膚，當乾燥肌膚得到滋養，痕癢問題就自然得到緩和。

沙參玉竹雪耳鷓鴣湯食譜

整個湯功效補氣養血，潤肺滋陰，適合冬天皮膚乾燥及痕癢時飲用，對於冬天會乾燥性濕疹發作的人士來說，也是一大佳品。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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