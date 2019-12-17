【阿爺廚房】蒸蛋蒸肉餅烚芥蘭　精選1-5集6個家常菜實用入廚貼士

阿爺廚房第四輯已經播出，鼎爺繼續施展入廚功架，炮製懷舊菜、家鄉菜及傳統菜餚，常聽聞鼎爺的菜式似酒家大菜，一般家庭煮婦較難學懂，不過今輯當中，記者發現第1-5集有不少家常菜式的小秘訣，例如蒸蛋、蒸肉餅、郊外油菜等，節目兼容欣賞性及學習性，每道菜尾段主持人試食之際，會重溫烹調小貼士，比之前幾輯更好、更易吸收。

今輯鼎爺與拍檔譚妙瑛也更有默契，二人不時妙語連珠，為增加節目娛樂性，阿譚有時得戚調皮「點」鼎爺煮餸備料，鼎爺為了炮製美味菜餚，在所不計花盡心思及耐性，道道菜色香味全，觀眾彷彿隔住電視屏幕也聞到美味佳餚的香味。

阿爺廚房第四輯，兼容欣賞及學習性。（網上截圖）

一般家庭講求簡單、快捷及美味，普遍較喜歡烹調家常菜。以往三輯《阿爺廚房》中，鼎爺的下廚功架不容置疑，不過似乎「好難學」，記者於今輯中卻留意到不少家常菜的小貼士，精選了以下6項在此篇再作重溫，觀眾如果想更詳細學習每道菜及留意烹調時的細節，請自行重溫節目。請點擊下圖看6項家常菜的實用入廚貼士，包括（一）蒸蛋、（二）滑蛋炒牛肉、（三）蒸肉餅飯、（四）郊外油菜（芥蘭）、（五）廣東雲吞、（六）燉雞汁（驚喜版）︰