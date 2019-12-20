味精鈉含量比鹽低幾多？營養師拆解箇中成分　高血壓要小心攝取！

許多餐廳都會標榜「無添加味精」，難道味精真的有害健康嗎？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，味精的主要成分是麩胺酸鈉，是存在於天然食材中的成份之一，適量攝取並無害健康，但因為味精中也具有鈉成分，因此高血壓、心臟病或肝腎疾病患者需要更加留心攝取量，以免影響健康。

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至於許多人都認為「吃完味精會覺得特別口渴，是不是代表味精不好呢？」廖嘉音營養師說明，由於味精中存在約13%的鈉含量，大約是鹽的三分之一，而煮菜時除了味精外還會額外加鹽，若是鈉含量攝取過多就容易有口渴的感覺，並不是單純因為吃味精所致。

然而，廖嘉音營養師也提醒，味精雖無害但仍應適量攝取為佳，若是攝取高劑量的麩胺酸鈉可能會引起急性中毒，但若在正常飲食的情況下則無損健康。此外，若有高血壓、心臟病、肝腎疾病患者需要限制鈉攝取量時，也要特別留心鹽分與味精的使用量以維護個人健康。

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