【減肥】火鍋減肥法專家提7大瘦身貼士　麻辣鍋熱量3900卡居第二

蕭亞軒原來肥過？靠吃火鍋減肥搭配運動，半個月減走6.6磅，當時一度成為台灣演藝圈的熱話，這種火鍋減肥法，也在演藝圈成為風潮，連台灣新聞也報導過相關新聞。日本歌手倖田來未在產後也是靠火鍋減肥法勁減16公斤，營養師有何建議？

一人或一班人吃火鍋，高湯、配料加汽水，一口接一口吃，是冬天中的最佳享受，同時間吃下的熱量也嚇壞人，台灣綜藝節目《現在才知道》邀請生機飲食專家王明勇，揭破人氣火鍋湯底的含油量，以為好清新的一人昆布鍋，淨湯底含油量已經有5大匙，如果喝光高湯已吸收了500千卡，麻辣火鍋及朱古力火鍋的含油量更驚爆。

火鍋湯底的含油量、熱量及含鈉量驚人。（VCG）

先按下圖了解5款人氣火鍋湯底的含油量及熱量︰

吃火鍋的過癮及滋味，即使明知「肥」也教人難以抗拒，要吃又想不致胖，難道要戒口嗎？營養師與專家為喜愛吃火鍋的人打開「一扇窗」，想控制體重的人亦不一定要死忍，禁吃火鍋。台灣著名歌手蕭亞軒當年跟隨名媛好友楊秀容，靠著吃火鍋不沾醬的方式，半個月減掉6.6磅，2個月瘦近15磅，這種火鍋減肥法，當年在演藝圈掀起風潮，台灣中天新聞亦有相關報導。

蕭亞軒卻靠著吃火鍋不沾醬的方式半個月減掉6.6磅，2個月瘦近15磅。（左圖來源︰東星；右圖來源︰蕭亞軒 Elva Hsiao FB）

按圖了解蕭亞軒的火鍋減肥法如何吃？

熱騰騰的火鍋，識得揀飲擇食也無懼致胖，台灣內科醫生張友平、晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎及生機飲食專家王明勇，不謀而合提點了幾個關鍵方法，正確吃火鍋也能助瘦身，吃得飽又過癮。

日本歌星倖田來未在產後也是靠火鍋減肥法勁減16公斤。（左圖來源︰電影網；右圖來源︰kodakumi_official IG）

請點擊下圖了解專業人士建議正值減肥期的人吃火鍋時之7大正確方法︰