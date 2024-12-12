聖誕小食熱量｜1條春卷=4隻咖喱角！10懷舊派對小食熱量5招免增磅

聖誕節是開Party的日子，從小時候的聖誕聯歡會，到長大後的朋友聚會，一班人聚在一起吃大餐、玩遊戲、交換禮物……氣氛熱鬧得很。有次跟朋友講起聖誕聯歡會必吃小食，除了菠蘿腸仔，大家還記得有哪些嗎？到底常見的派對小食中，又有哪些最肥？以下就來盤點一下，並列出營養師的健康小貼士。



聖誕小食熱量｜10款派對小食卡路里

小時候開聖誕聯歡會，可說是每年年尾最期待的日子，因為能夠跟同學們食自助餐似的，一邊玩集體遊戲，一邊享用各自準備的美食，還有抽獎環節，而且玩完之後聖誕假就正式開始了，實在讓人很懷念！菠蘿腸仔、咖喱魚蛋、春卷……這些派對食物雖說不上是人間美味，甚至有點頹，但大部分都非常地道，不知道你最愛的是哪一樣？你又知道它的熱量有多少嗎？記者找來註冊營養師黃鶯（Annie）列出各種熱門Party food的熱量，更分享了一些避免吃太多而增磅的小貼士。

按圖睇10大聖誕Party必備小食的熱量：

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菠蘿腸仔（1串）：70卡路里

芝士火腿三文治（1份）：260卡路里

椰絲啫喱糖（1碗）：130卡路里

咖喱魚蛋（6粒）：78卡路里

春卷（1條）：160卡路里

咖喱角（1隻）：40卡路里

滷水雞翼（1隻）：100卡路里

肉醬意粉（1碟）：823卡路里

薄餅：

芝士薄餅（1片）：272卡路里

辣肉腸薄餅（1片）：284卡路里

火腿菠蘿薄餅（1片）：257卡路里

壽司：

三文魚壽司（1件）：35卡路里

蝦壽司（1件）：35卡路里

腐皮壽司（1件）：60卡路里

玉子壽司（1件）：65卡路里

花之戀壽司（1件）：109卡路里



聖誕小食熱量｜節日飲食5貼士 避免體重飆升

每年年底都是很容易變胖的日子，因為冬天天氣冷，會讓人想吃點暖呼呼的東西暖身，吃多了體重自然容易飆升。營養師黃鶯（Annie）提供了5個貼士，讓大家不會過完一個聖誕就肥一個碼。

年末有很多聚會，讓人容易在不知不覺間愈食愈肥！（VCG）

請按下圖看營養師的５個小建議：

1 進食至八分飽

雖然很難一直留意食量，但還是要慢慢吃，吃到八分飽就停，因為很多時候當你覺得吃不下，就代表已經過量進食了。

2 飲品節制

盡量避免飲用紙包飲品、罐裝汽水及果汁等高糖分飲品，應自備清水、無糖茶或無糖汽水。

3 減少酒精

酒精容易被身體吸收，而且熱量高，大家就算飲酒狂歡都要節制飲用量，控制在不多於2杯紅酒、白酒或500毫升啤酒。

4 挑選低脂肉類

儘管過節想大魚大肉，但也建議盡量選擇烤、焗方式烹調的肉類或海鮮冷盤，脂肪含量較低，例如：生蠔、凍蝦、去皮火雞肉及焗三文魚扒等，另一方面宜減少吃油炸食物。

5 避免醬汁

醬汁脂肪高，簡直是致肥陷阱，需盡量避免。