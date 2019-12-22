【聖誕Party】你一定吃過的10大派對小食熱量　菠蘿腸仔、啫喱糖…

來到年尾，又是開Party的日子！小時候我們每年都有聖誕聯歡會，長大後又有各式各樣的Party，大家還記得那些年開聖誕聯歡會，必備的有甚麼食物嗎？就是啫喱糖、咖喱魚蛋、菠蘿腸仔……但是開Party總讓人不知不覺吃多了而變胖，到底該怎麼辦？記者就找來註冊營養師黃鶯（Annie）列出各種熱門Party Food的熱量一覽，更分享了一些避免吃太多而增磅的小貼士！

小時候開聖誕聯歡會，可說是每年年尾最期待的日子，因為能夠跟同學們食自助餐似的，一邊玩集體遊戲，一邊享用各自準備的美食，還有抽獎環節，而且玩完之後聖誕假就正式開始了，實在讓人很懷念呢！以下就盤點出各種各樣聖誕聯歡會必定會出現的小食，雖然說不上是人間美味，甚至是有點頹，但大部分都非常地道，而且時至今日離開了校園，都一樣會在Party上找到它的蹤影，不知道你最愛的是哪一樣？你又知道它的熱量有多少嗎？

請按下圖睇10大聖誕Party必備小食的熱量：

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每年年底都是很容易變胖的日子，因為冬天天氣冷，會讓人想吃點暖呼呼的東西暖身，而且又多節日、假期，無論跟朋友約會、燒烤或是Party都容易令人體重上升！家營營養中心的營養師黃鶯（Annie）就分享了5個貼士，讓大家享受Party之餘，也不會過完一個聖誕就肥一個碼。

年末有很多聖誕Party，很容易在不知不覺間愈食愈肥！（VCG）

請按下圖看營養師的小建議：