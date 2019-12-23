【阿爺廚房】6-10集5道家常菜小貼士學炒功　苦瓜炒蛋炒豆芽肉鬆

鼎爺繼續出招，家常菜實用貼士延續第6至第10集，今周大獻炒功，落料條理分明，快捷快炒夠鑊氣，家庭煮婦學識幾招必定大派用場。

上回【阿爺廚房】蒸蛋蒸肉餅烚芥蘭......精選6個家常菜美味實用貼士總結了阿爺廚房第1至5集家常菜入廚筆記，貼士實用易明，今次我們再重溫第6至10集的阿爺入廚小貼士，重點繼續放在家常菜部份。

《阿爺廚房》第6-10集，以「炒」的菜式居多，觀眾可學鼎爺的炒功、落料先後次序、辟走蔬菜的草青味及水味等招式。（阿爺廚房影片截圖）

煮豬腳薑確實有點麻煩，阿爺以「唊醋大盆雞」代替，雖簡單但一樣補身。然而，最驚喜的是第八集，阿爺出雙響炮，一連炮製兩個超簡單、快速兼材料易買的家常菜（大豆芽炒肉鬆、火腩蝦乾爆炒大豆芽），如果過時過節吃剩了燒肉火腩，不想浪費亦不知如何二度入饌，又或處理炒料的時侯，未知落材料的先後次序，感到模模糊糊，實在不能錯過我們今回的重溫。觀眾如果想更詳細學習每道菜及留意烹調時的細節，請自行重溫節目。

請點擊下圖看我們精選的5道家常菜之實用入廚貼士，包括（一）雞腿菇炒象拔蚌、（二）懷舊版苦瓜炒蛋、（三）大豆芽炒肉鬆、（四）火腩蝦乾爆炒大豆芽、（五）唊醋大盆雞︰

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以下亦可快捷重溫第1-5集【阿爺廚房】的實用入廚貼士，包括（一）蒸蛋、（二）滑蛋炒牛肉、（三）蒸肉餅飯、（四）郊外油菜（芥蘭）、（五）廣東雲吞、（六）燉雞汁（驚喜版）︰