【健康聖誕小食食譜】10款健康低脂Party Food　避開高卡高脂陷阱

教煮
撰文：
最後更新日期：

聖誕開party少不了香口的派對食物，如炸雞、春卷、芝士肉醬長通粉、葡汁焗蔬菜、蛋糕等。雖然所有食物都是聖誕party必定出現的小食，不過大多也是高脂高卡的食物，而且令人感覺膩滯，容易造成浪費。今年不妨加2-3個非油炸低卡輕食於party的菜單中，吃得滿足之餘又健康！

小食類

Party常吃的小食雖然大多都是非油炸，但其卡路里仍不可忽視，吃著吃著好容易便吃多了。避開高卡高脂的陷阱可以多用健康食材如牛油果、水果；醬汁類也可以選擇滷水食物，脂肪含量較低。

【芝士車厘茄串食譜】免煮聖誕派對小食　10分鐘零難度掛汁芝士波

芝士車厘茄串食譜

【小食食譜】煙三文魚牛油果芝士卷　清新健康15分鐘速成

煙三文魚牛油果芝士卷食譜

【簡易食譜】煙三文魚焗大啡菇　肉厚多汁啖啖鮮
【Party小食食譜】焗芝士釀番茄餡料豐富　30分鐘簡單製惹味頭盤
【聖誕食譜】焗薯仔塔肉嫩爽甜　簡單食譜4步驟即成金光閃閃小食

【雞翼食譜】瑞士雞翼皮滑肉嫩　Sweet變Swiss香甜惹味

瑞士雞翼食譜

【滷水鴨舌食譜】浙江地道小食軟滑彈牙　方便滷水包15分鐘搞掂！

滷水鴨舌食譜

【牛油果食譜】焗牛油果條金黃香口　4個步驟完成另類健康小食！

焗牛油果食譜

【牛油果食譜】Jamie Oliver推介4款牛油果多士　組合簡單易做
【牛油果食譜】小食甜品主菜醬料樣樣得！　必學21種牛油果食法
【牛油果食譜】芝士牛油果杯配雞蛋車厘茄　為柔軟果肉再添層次
【牛油果食譜】牛油果蟹柳芋絲高纖低卡　加鹽清爽辟芋絲鹼水味
主食類

Party中最常見的主食類便是焗飯及意粉，可是當中含大量芝士、醬汁及油份，所以卡路里其不低。其實可以選擇墨西哥卷、日式壽司來代替高脂高卡的主食，對比傳統的到會食物輕盈得多。

【素食食譜】菠菜番薯蓉墨西哥餡餅　30分鐘高纖低卡飽肚輕食

菠菜番薯蓉墨西哥餡餅食譜

【牛油果食譜】牛油果雞肉墨西哥卷低卡高營養　簡單自製牛油果醬

牛油果雞肉墨西哥卷食譜

【純素壽司‧有片】香芒牛油果反卷　蘿蔔絲代炸紫菜一樣咁「嗦」

香芒牛油果反卷食譜

甜品類

比起果撻或蛋糕，啫喱糖會較健康因為一碗約130卡路里，而且亦不含脂肪，一碗亦感覺足夠。同時也可以用免油的班戟製作甜品，班戟高卡與否其實是視乎蛋漿，可以用脫脂奶代替牛奶。

【聖誕甜品食譜】免油抹茶班戟層層疊　煎出健康圓美聖誕樹！

抹茶班戟聖誕樹食譜

+2

【琉璃啫喱食譜】6大不失敗貼士做出升級版啫喱糖　最啱開Party

琉璃啫喱食譜

【聖誕二人餐食譜】浪漫聖誕餐8大提案　前菜餐湯主菜甜品樣樣齊!
【派對小食熱量】菠蘿腸仔、啫喱糖…10大派對小食邊款最高卡？
【聖誕小食合集】10款新手必學Party Food　薯角、雞翼、酥皮卷…
【聖誕酒店自助餐2019】平安夜自助晚餐$408送龍蝦　$100都有交易
【聖誕特飲食譜】Gordon Ramsay獨門秘方　聖誕香料酒香氣四溢
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。