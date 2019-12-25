番茄係水果抑或蔬菜？烹煮後茄紅素含量更高？盤點7大健康功效

您愛吃番茄嗎？番茄除了生吃之外，不論是做成番茄炒蛋、番茄湯或加工變成番茄醬，都相當美味，不過也因為各種料理都很常見到番茄，因此會造成許多人心中的疑問，番茄到底是水果還是蔬菜？另外，番茄煮熟跟生吃的營養價值，也是民眾很關心的重點，以下除了解答常見的這些疑問外，也將整理番茄對健康的益處。

不論蔬菜水果營養最重要

怎麼分辨是蔬菜還是水果？理論上，植物學的分類原則，水果是果實，裡面有種子，有著繁殖的功能，像蘋果、桃等有籽水果。相對地，蔬菜通常指的是植物的根莖葉，像是紅蘿蔔、菠菜等。

另一方面，若以營養或烹飪方面來說，分類方式也會不同，水果通常是口感較軟，含有較高糖分的食材，所以常用來搭配甜點類，而蔬菜通常帶有苦味，生吃或煮熟吃都可以，而根莖類的馬鈴薯或番薯，則為分類為主食。除此之外，酪梨也跟番茄一樣，常常讓人搞混是蔬菜還是水果。

番茄是水果還是蔬菜？點擊下圖看清！

+ 6 + 5 + 4

茄紅素保護皮膚又防癌

說到番茄的營養，一定得提到茄紅素（Lycopene），茄紅素是類胡蘿蔔素（Carotenoid）的一種，是很強大的抗氧化物，除了能避免皮膚曬傷外，也能減少自由基對身體的傷害、延緩老化，和避免某些癌症、糖尿病（Diabetes）或心臟病（Heart Disease）的發生。

煮熟茄紅素加倍 維生素C流失

不少人都聽過以下說法，「番茄就是要煮過才會有茄紅素，才會更營養！」，其實正確的說法應該是，生吃或熟吃番茄的營養各有不同，雖然茄紅素的確經過烹煮含量會較高，但生吃也能保有維生素，因此不論以哪種形式吃番茄，都一樣相當健康。

番茄擁有許多抗氧化物和營養素，雖然蔬菜水果中的營養，經過烹煮後很容易流失，但是番茄的茄紅素恰恰相反，根據美國農業及食品科學期刊（Journal of Agricultural and Food Chemistry）的資料，加工過的罐頭番茄，雖然茄紅素含量高於生番茄的2倍，但卻遠遠少於煮過的番茄。另外，葉黃素（Lutein）跟β-胡蘿蔔素（Beta-carotene）的濃度，也會因為加工或加熱過後而提高，但是相對地，維生素C的含量也會因為高溫而逐漸下降。

番茄擁有許多抗氧化物和營養素，雖然蔬菜水果中的營養，經過烹煮後很容易流失，但是番茄的茄紅素恰恰相反。（Unsplash/Karen Stahlros）

番茄還有4種抗氧化物

除了茄紅素外，番茄還含有不少抗氧化物。

1. 綠原酸（chlorogenic acid）：一種強力的抗氧化物，能降低高血壓。 2. β-胡蘿蔔素：除了能轉換成維生素A，還有許多抗氧化功能。 3. 葉黃素：能減少老年黃斑部病變（AMD）的機率。 4. 柚苷配基（Naringenin）：目前在動物實驗發現，能降低發炎並預防許多疾病。

高纖助減肥 維生素顧健康

番茄70%是碳水化合物，其中，一顆番茄含有約1.5克的纖維，大多是非水溶性的纖維，包括木質素（Lignin）、纖維素（Cellulose）和半纖維素（Hemicellulose），這些營養素都能促進腸胃蠕動，並降低罹患大腸癌的機率；番茄也富含維生素C，一顆番茄就可以達到每日建議攝取量的28%，還有維生素K，能避免血栓和保護骨骼；鉀能控制血壓和預防心臟病，葉酸則是維生素B的一員，能幫助維持細胞和組織正常功能，對孕婦特別重要。

番茄7大健康功效一覽↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

蔬菜煮了沒營養？生吃熟吃視種類而定

紅蘿蔔顧眼睛？β-胡蘿蔔素的實際功效

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：番茄是水果還蔬菜？煮熟生吃都營養】