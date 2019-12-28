【減肥】澱粉應該食幾多？學識5步驟減少碳水化合物攝取助瘦身

對於正在減肥的人來說，澱粉（Starch）或加糖的食物，都只是「可遠觀而不可褻玩焉」的美味，很多人因為知道減肥要少吃澱粉，所以常常三餐不吃主食，甚至戒斷所有含碳水化合物（Carbohydrate）的食物，但這樣反而會讓減肥之路走得更辛苦。其實減肥還是可以吃澱粉，只要掌握好攝取量，甚至還可以幫助您減肥。因此本文將介紹什麼是碳水化合物，減肥時該吃多少碳水化合物，以及如何控制其攝取量。

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減肥前先認識碳水化合物

我們所說的碳水化合物，是一個廣泛的概稱，它包含了糖、糖醇（Sugar alcohols）、澱粉、膳食纖維（Dietary fiber）4種主要類型；依據醣類（Saccharide）的組成結構，又可分為單醣（Simple sugars）和複合式碳水化合物（Complex carbohydrates）。單醣是包含一個或兩個醣分子，吃起來的味道甜甜的，如牛奶、水果、蜂蜜、果汁、糖漿（Syrup）等。而複合式碳水化合物則是數千個醣分子所組成的，吃起來具有澱粉的口感，不會立刻感覺到甜味，常見如澱粉類蔬菜（例如粟米、馬鈴薯、地瓜）、穀物或穀類製成的產品，以及紅豆、綠豆等豆類。

人體吃下碳水化合物後，血糖會上升，且無論是哪種醣類，最後都會在體內轉化為葡萄糖（Glucose），成為身體細胞的能量來源。血糖上升時，身體也會開始分泌胰島素（Insulin），讓身體細胞可以好好運用血液中葡萄糖。而且，吃太多碳水化合物時，體內會有過多的葡萄糖，身體會將這些過多的葡萄糖儲存在肝臟（Liver）和肌肉中，因此若體內有過剩的葡萄糖，就會被轉化為脂肪儲存起來。換句話說，當我們攝取過多的糖或澱粉的話，就會導致體重增加，而且如果吃太多精製澱粉（例如白飯、白麵包、餅乾）或加糖的食物，也會增加罹患心血管疾病（Cardiovascular disease）的風險。

適量碳水化合物可幫助減肥

許多減肥的人可能會對碳水化合物產生錯誤的迷思，認為碳水化合物是構成脂肪的萬惡之源，所以會覺得盡量不要吃澱粉。但是，即使在減肥的人，也都不該完全戒斷澱粉，因為如前面所述，葡萄糖是身體細胞的重要能量來源，沒有醣類的話，會影響人體的能量運作，當然，連燃燒脂肪的效果都會受影響。所以，如果想減肥，碳水化合物的攝取量正是關鍵，適量的澱粉不僅不會變胖，還能幫助減肥。

許多減肥的人可能會對碳水化合物產生錯誤的迷思，認為碳水化合物是構成脂肪的萬惡之源，所以會覺得盡量不要吃澱粉。（VCG）

生活中的碳水化合物這樣吃

從飲食中控制碳水化合物和糖的量，是最有效的減肥方法之一，也因此，產生了各式各樣的飲食減肥法，例如無糖飲食法、低醣飲食法（Low-carb diet）或生酮飲食（Ketogenic diets）等。根據台灣衛生福利部國民健康署的每日飲食指南中，建議每天的碳水化合物比例，需佔整體飲食的50％~60％。

因為現代人的飲食內容，充斥著過多的精製澱粉，所以衛福部也建議，每日整體的澱粉類食物中，應有1/3是未精製的全穀物，如糙米、胚芽米、燕麥、藜麥（Quinoa）、地瓜、馬鈴薯、芋頭、南瓜、山藥，或紅豆、綠豆、皇帝豆等澱粉含量豐富的豆類，及栗子、蓮子等等，最好以未加工過的原形食物來當作主食。

美國國立衛生研究院（National Institute of Health）表示，美國成年人平均每天攝取的熱量中，約15％都來自添加的糖（相當於22茶匙的糖），因此美國心臟協會（American Heart Association）也建議，女性每天最多不要攝取超過100卡路里的糖（約6茶匙），男性則不超過150卡路里（約9茶匙）。

5步驟減少碳水化合物

1. 戒含糖飲料

台灣的手搖飲料的品質和口味，都不斷地創新與提升，甚至聞名國際，雖然好喝，但也別忽略它們的含糖量，喝太多會增加胰島素抗性（Insulin resistance）、第二型糖尿病（Type 2 diabetes）及肥胖（Obesity）的風險。不只是手搖飲，市售的各種包裝含糖飲料都要小心，以一罐約354毫升的含糖汽水來說，可能就含38克的碳水化合物，所以要減少飲食中的碳水化合物，最好先戒掉喝含糖飲料的習慣。

2. 少吃麵包

麵包在西方文化中是常見的主食，但它的碳水化合物含量很高，纖維量顯得很低，尤其是由精製穀物白麵粉所做的白麵包，幾乎只有碳水化合物沒有保留太多纖維或營養。即使是有營養的裸麥（Rye，或稱黑麥）麵包，每片也含約15克的碳水化合物。儘管全麥麵包仍保有一些維生素和礦物質（Mineral），但建議還是以全穀類或其他澱粉類蔬菜的食物當作主食，纖維量較多，碳水化合物的含量也較少。

麵包在西方文化中是常見的主食，但它的碳水化合物含量很高，纖維量顯得很低，尤其是由精製穀物白麵粉所做的白麵包，幾乎只有碳水化合物沒有保留太多纖維或營養。（Joe Pregadio@Unsplash）

3. 喝果汁不如吃水果

很多人可能會覺得喝果汁很健康，但建議最好還是直接吃水果取代果汁。雖然果汁含有一些維生素和礦物質，但就碳水化合物和纖維的比例而言，果汁並不算是非常健康的飲料，甚至有些市售的果汁還有加糖。以354毫升的100％蘋果汁來說，就含有48克碳水化合物，又因為少了纖維，會導致血糖上升地更快。

4. 選擇蛋白質含量高的零食

薯片、梳打餅或夾心酥，這些都是市面上常見的零食，但卻不適合減肥的人，因為這類零食多半只含有大量的碳水化合物和糖，吃下之後過不久又很容易餓了，然而蛋白質能延長飽足感，所以正在減肥的人，最好選擇含有蛋白質或纖維的食物。根據研究，下午吃蛋白質含量高點心的女性，比吃蛋白質含量少的女性，晚餐的熱量平均少了100卡路里。所以，如果在餐與餐之間感到餓的話，不妨吃些堅果或芝士。

5. 早餐吃雞蛋

想減肥的話，選擇高蛋白質、低碳水化合物的早餐，可維持飽足感，幫助減少一天攝取的總熱量。而雞蛋不僅是能提供蛋白質，碳水化合物也少，每顆雞蛋所含的碳水化合物少於1克，如果想減肥，選擇雞蛋再適合不過了，既方便購買，也容易烹煮。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：澱粉吃多少？減肥這樣控制碳水化合物】