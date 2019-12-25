【車厘茄】各色車厘茄營養比拼　神速切法5秒切20粒！(附食譜)

番茄營養價值高，而且煮法多，作為餐桌上的主角或配角都很不錯，而同科的車厘茄不但色彩更為繽紛，其一口大小讓人吃得更方便，隨手都可拈來。到超市走一轉，貨架上的車厘茄和番茄有著多種顏色，紅、橙、黃、綠、啡都有，你又知道哪種營養最豐富嗎？此外，網上亦流傳一種切車厘茄的神速切法，比起逐粒逐粒切，這方法5秒就切到20粒車厘茄，很厲害吧？ 攝影：鄧穎琪

一般最常見的車厘茄，是跟番茄一樣紅色的品種，兩者皆以抗氧化力強見稱，記者就向註冊營養師吳耀芬（Kathy）查詢了車厘茄的營養價值，比較了各色的車厘茄和番茄。

番茄與車厘茄從來不止一種顏色，去到大型超市，你就會發現各種大小、顏色、品種不一的茄類。

超市內可以買一盒有幾種顏色的什錦車厘茄，如這盒就有紅、橙、黃、綠、啡色。

眾所周知車厘茄富含茄紅素，它其實是一種天然的植物色素及類胡蘿蔔素，抗氧力超強，比其他類胡蘿蔔素高。Kathy指茄紅素對人體有益，能減少自由基對身體細胞的破壞，以及紫外線對皮膚的傷害等，她又引用了世界癌症基金會資料，指茄紅素有助預防癌症、減低血液中的低密度膽固醇（壞膽固醇）和積聚在血管壁的脂肪，以維持心血管健康。此外，車厘茄當中的維他命A同樣是抗氧化物，幫助我們維持眼睛與皮膚健康，其鉀質則有助身體平衡水分和電解質，預防水腫與高血壓。

挑選車厘茄，Kathy建議揀些表面有光澤、無花痕的，而且摸上手要結實飽滿。（Pixabay：Lernestorod）

此外，之前有電視節目講過，車厘茄的葉子豎起，代表夠新鮮，但若然而全部蜷曲和乾枯，則可能已放置了一段時間。（Unsplash：Gavintyte）

之前曾看過一些營養學書籍，提到番茄的茄紅素需用油烹煮，方可釋放出來，那車厘茄又是否如此？Kathy說：「如想提高茄紅素的吸收率，可以把番茄或車厘茄加油，並用小火煮熟，這樣可以破壞番茄的細胞壁，油溶性的茄紅素就會更容易釋出。」話雖如此，但其實車厘茄本身的茄紅素含量已很高，即使煮熟後會更易吸收，不過生食都可吸收到充足茄紅素了。

煮番茄時加點油，再以小火烹煮，有助釋出茄紅素。（資料圖片）

不同顏色車厘茄的營養價值都會有分別，Kathy引用了台灣衛生福利部食品藥物管理署食品營養成分資料庫的數據，比較常見的紅、橙、黃車厘茄，以及紅色和綠色番茄等，你猜得出何者營養最豐富嗎？

請參考下圖看各色車厘茄與番茄的營養價值，以及有哪兩類人不宜吃車厘茄：

+ 7 + 6 + 5

雖說車厘茄及番茄等都相當有益，但任何事情都物極必反，講到每日建議分量，Kathy表示：「現時暫沒有茄紅素的建議攝取量，而我們應在不同的蔬果中攝取各種的營養素，因此只要在衛生署的建議下『每日攝取兩份水果及四份蔬菜』，即是如蘋果等2個中型水果，以及2碗煮熟的蔬菜，間中包括富有茄紅素的番茄或車厘茄就足夠了。」

香港營養師學會認可營養師、「家營營養中心」創辦人吳耀芬，就各種顏色的車厘茄營養價值給予意見，另外亦有建議食法。（受訪者提供）

除了營養價值外，亦想跟大家分享車厘茄的切法！有時整沙律，可能用上大量車厘茄，大家會怎麼切呢？逐粒逐粒切都需要一定時間，而網上就流傳一種「神速切法」，表示5秒內可以切到20粒車厘茄，最後他的確成功！不過記者實試後發現對於所用工具其實有一定要求，請按下圖睇YouTuber Handimania示範，以及記者的小貼士：

+ 5 + 4 + 3

除沙律之外，以下亦有3個車厘茄的超簡易食譜供大家參考：【涼拌食譜】黑醋小番茄酸甜清涼夏天必選！3個步驟即可輕鬆剝皮

黑醋小番茄食譜

【派對小食食譜】煙肉車厘茄卷10分鐘做好 簡單到小朋友都煮到

煙肉車厘茄卷食譜

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