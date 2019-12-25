【港式炸醬麵食譜】茶記撈麵經典　甜甜辣辣15分鐘開胃麵餐

炸醬麵，你喜歡吃哪種？北京、台灣、韓國……還是港式？我選擇後者——港式炸醬麵，中辣少甜開胃彈牙，可說是眾多炸醬麵中做法最簡單又好吃的一種，更是茶記的撈麵經典！

攝錄：李偉軒、陳錦超 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

港式炸醬麵，跟其他地方風味的炸醬麵不同，北京和台灣的炸醬麵，樣子較相似，麵醬呈深啡色，除了豬肉碎還有青瓜絲、葱末等配料。台灣的加豆辦醬和甜麵醬，北京人則吃時愛加蒜和醋。韓式炸醬麵則用上黑豆醬，鋪滿烏卒卒肉碎和醃菜、蘿蔔等，味道偏甜。

港式炸醬麵

港式炸醬麵則多用肉絲，不用肉碎，這次我選用豬柳脢，更軟滑有嚼口。由於是切幼條，醃製時間不用太長。那鮮紅的顏色是來自豆瓣醬和茄醬，還加少許醋，令鮮味提升，酸味卻不會喧賓奪主，把拌勻的醬汁跟肉絲炒拌，淋上已淥好的蛋麵便可，開胃惹味，毋須其他配菜，只伴上一碗麵湯，是我感覺勁辣時的「救火湯」。

港式炸醬麵食譜

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健康小貼士：

炸醬麵，以煮熟了的蛋麵160克為例，約有221卡路里，脂肪含量14%，比米粉192卡路里2%脂肪高，但蛋白質13%也較米粉3%高出多倍。配上汁料的炸醬麵熱量更高，小心因惹味開胃而進食過量，宜與蔬菜同食。

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