【火龍果營養】細數6大健康好處　抗氧化預防慢性病兼控制血糖

您喜歡吃火龍果嗎？由於它的果肉有白色或紅色，有些人比較不喜歡吃紅色果肉，因為其內含甜菜紅素（Betacyanins），不僅會在牙齒上殘留紅漬，也會將尿液或大便改變為紫紅色，雖然顏色丕變感覺很嚇人，但是火龍果其實含有豐富的營養價值。以下就為您介紹火龍果的營養成分以及6項健康好處。

火龍果營養成分一覽表

根據台灣衛福部所提供的食品營養資訊，火龍果的營養成分大致如下，不論是哪種果肉，皆以每100公克的含量作計算。您會發現兩者大致成分相同，比較大的差別是在紅肉火龍果所含的甜菜紅素。

1. 熱量：紅肉50大卡（kcal），白肉51大卡。 2. 蛋白質：紅肉1.1公克（g），白肉0.9公克。 3. 脂肪：紅肉0.2公克，白肉0.4公克。 4. 碳水化合物：紅肉12.3公克，白肉12.4公克。 5. 纖維：紅肉1.3公克，白肉1.7公克。 6. 鐵：紅肉0.8毫克（mg），白肉0.4毫克。 7. 鎂：紅肉24毫克，白肉28毫克。 8. 維生素C：紅肉6.3毫克，白肉5.3毫克。 9. 維生素E：紅肉0.27毫克，白肉0.26毫克。

火龍果6大健康好處（點擊下圖看清！）

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好處1：抗氧化預防慢性病

人體內的自由基是可能傷害細胞、引發慢性病的的危險因子，而火龍果中所含的維生素C、甜菜紅素、β-胡蘿蔔素以及茄紅素的抗氧化作用，可以中和自由基，預防慢性病。值得一提的是，雖然市面上有許多抗氧化劑的營養補充品，但是從天然食物當中所獲得之氧化劑，其效用較佳。

好處2：有助血糖控制

公共科學圖書館期刊（PLOS）的一篇研究指出，火龍果在糖尿病前期患者的空腹血糖控制上，有明顯的幫助，而且隨著患者吃進的火龍果量愈多，對於血糖的控制也更加有效。另外，在一項動物實驗中發現，火龍果有促進胰腺細胞生長，提升胰島素的效果。但是，兩者都沒辦法解釋，為何第二型糖尿病（Type 2 Diabetes）的患者沒有出現相同顯著的，血糖控制改善效果，因此，仍需要更多的研究來證明。­

好處3：豐含脂肪酸

火龍果當中密密麻麻的黑色種子，含有豐富的脂肪酸，其中又以不飽和脂肪酸和多元不飽和脂肪酸佔比較高，我們常常聽到的omega-3脂肪酸的種類之一，便包含常出現在植物當中的亞麻油酸，它有助於降低心血管疾病的發生機率。

火龍果中所含的維生素C、甜菜紅素、β-胡蘿蔔素以及茄紅素的抗氧化作用，可以中和自由基，預防慢性病。（Annie Spratt/Unsplash）

好處4：益生元有益腸道健康

火龍果含有豐富的纖維，減少便秘的發生機率，其所含的寡糖（Oligosaccharides）是益生元的組成物質，是促進益生菌生長的重要營養成分，我們都知道腸道內不只有好菌，也有壞菌，而像乳酸菌（Lactobacillus）和雙岐桿菌（bifidobacterial）這些益生菌，有助腸道消化且可以降低腸道感染的發生機會。

好處5：鐵質有助補血

火龍果少數可提供鐵質的水果，由於鐵質除了在食物轉換為能量的過程佔有一席之地外，也與人體內氧氣輸送有密切相關，攝取足夠的鐵質，對於人體健康相當重要。根據台灣衛福部的膳食營養素參考攝取量，成年男性每天應攝取10毫克的鐵質，而女性則因為月經的關係，每天應至少攝取15毫克鐵質。此外，若是懷孕第三期的孕婦，鐵質攝取量應至少達到45毫克，以滿足胎兒與母體的需求。

好處6：營養素鎂很豐富

從上面的營養成分表，您可以發現火龍果的鎂含量相當高，100公克當中便含有近25毫克，而成年男女的每日鎂攝取量分別為380毫克和320毫克左右，大概只要吃下一顆火龍果，就能滿足1/4~1/3的鎂需求量。在人體當中，約含有24公克的鎂，雖然感覺很少量，但是其參與多項重要的化學反應，像是把食物轉換為能量、肌肉收縮、骨頭的生長、甚至DNA的組成等。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：抗氧化控血糖～火龍果的6大健康好處】