【UNY APITA減價】廚具福袋半價　名牌氣炸鍋45折孖人牌鍋具38折!

福袋，這種日本傳統玩意一年一次，於每年1月1元旦日舉行，香港不少日資百貨、商店，尤其日式超市也繼承傳統，齊齊湊熱鬧。把高於售價的同類貨品放在一個寫上「福」字的袋內，以超抵價出售。今次看看Apita和UNY有什麼廚具福袋，元旦日有什麼優惠？ 攝影：鄒家鳳

福袋，除了盛載着實用的商品，還寓意新一年為你帶來福氣，加上半價優惠，人人都想帶它回家。從前，福袋裡藏什麼不會讓你知道，是否合心意，還需碰碰運氣。不過，現在什麼也講透明度，連福袋也不例外，預先列明內有什麼東西，看清楚才下定主意，也省卻不喜歡時，到處找人交換的麻煩。

例如這個電器福袋，不但清清楚楚內裡是什麼，還可6款任擇2件。包括Cuisintec：迷你智能煲、迷你鴛鴦鍋、自動迴轉燒烤爐、迷你小烤箱、隨身咖啡機及INNOTEC迷你蒸熨機。但不可選擇相同產品，限售50套$499（$796-$996）約半價。

按圖看UNY或Apita的精選廚具福袋有什麼：

+ 9 + 8 + 7

福袋之外，還有其他產品元旦大減價，農曆新年逼近，去舊迎新，是時候準備辦年貨了。

按圖看有什麼元旦優惠貨品：

+ 10 + 9 + 8

UNY APITA大減價日期：即日至2020年1月1日新春福袋日期：2019年12月31日12:00至2020年1月1日