【蘋果醋營養】舒緩喉嚨痛、有助減肥去頭皮屑？一文睇清10大好處

蘋果醋（Apple cider vinegar, ACV）被許多專家公認為最健康的飲料之一，不僅可以當開胃、幫助消化，甚至不少明星還利用蘋果醋來減肥。究竟蘋果醋有哪些神奇的功效？以下為您介紹蘋果醋對人體的10大好處。

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1. 蘋果醋緩解肚子痛

早在幾世紀以前，蘋果醋就被用來治療肚子痛的症狀了，例如吃下不乾淨的東西，而肚子痛、腹瀉（Diarrhea）時，可以喝些蘋果醋，因為蘋果醋就像是一種天然的抗生素，能幫助減緩症狀。此外，許多民俗療法的專家認為，蘋果醋含有果膠，可以幫助緩解腸痙攣（Intestinal spasm）。

2. 蘋果醋幫助減肥

根據功能性食品雜誌（Journal of Functional Foods）在2018年的研究，指出在限制卡路里的飲食中，搭配蘋果醋可以幫助減少內臟脂肪，並幫助改善其他的健康問題。美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）的專家，也指出醋有幫助減肥的潛在功效；此外，因為蘋果醋含有乙酸，據研究顯示，乙酸可以減少澱粉（Starches）的吸收，並減慢消化速度，進而讓飽足感維持更久。然而，要完全確定減肥與蘋果醋之間的關聯性，仍待更多的研究證實。

根據功能性食品雜誌（Journal of Functional Foods）在2018年的研究，指出在限制卡路里的飲食中，搭配蘋果醋可以幫助減少內臟脂肪，並幫助改善其他的健康問題。（Unsplash/i yunmai）

3. 蘋果醋降低膽固醇

雖然目前還需要更多研究來證實這項功效，但根據英國營養學雜誌（British Journal of Nutrition）的研究顯示，醋中的乙酸（Acetic acid）會降低老鼠的總膽固醇，而另一項動物研究也指出，蘋果醋可能幫助降低血壓（Blood pressure）。在生物科學生物技術和生物化學期刊（Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry）中，一項老鼠實驗，將患有高血壓（Hypertension）的老鼠分為2組，1組老鼠有服用醋或乙酸，另1組老鼠則沒有，結果發現，有服用醋或乙酸的老鼠，血壓降低了一些。但是，如果您想開始著用蘋果醋來控制血壓，最好還是先諮詢醫生，因為正在治療心臟衰竭（Heart failure）或高血壓的患者，若有服用長葉毛地黃苷（Digoxin）或利尿劑（Diuretics）等藥物，就不適合喝太多蘋果醋。

4. 蘋果醋有助控制血糖

根據美國亞利桑那州立大學（Arizona State University）的研究，將第2型糖尿病（Type 2 diabetes）的患者分為2組，1組在睡前吃少許芝士配1杯開水，另1組則是吃芝士，並配上1杯加入2湯匙蘋果醋的稀釋醋，第2天早上，發現睡前喝稀釋蘋果醋的第2型糖尿病患者，其空腹血糖（Fasting blood glucose）比較低 。但是，對於穩定血糖的效果，專家分析並認為這只對空腹血糖值較高的人，才比較有效。

5. 蘋果醋增進體力

壓力或是運動可能都會促進乳酸（Lactic acid）的產生，進而讓人感到疲勞，這時候不妨來點蘋果醋，因為其中所含的胺基酸，可以消去身體內的乳酸，幫助減緩疲勞。另外，蘋果醋含有鉀和酵素，可以緩解疲倦的感覺。

6. 蘋果醋舒緩喉嚨痛

感覺到喉嚨痛的時候，也許可以試試看用蘋果醋來對抗細菌感染，將1/4杯蘋果醋和1/4杯溫水混合，大約每小時用來漱口1次即可。其實早在很久以前，醋就開始被用來殺菌了，而醫景綜合醫學期刊（Medscape General Medicine）表示，根據最近的研究，發現醋在用於籌備食材的時候，所發揮的殺菌效果最好。但是，雖然醋已經被運用在食品和居家療法中2千多年了，仍並不建議用在治療傷口上。

感覺到喉嚨痛的時候，也許可以試試看用蘋果醋來對抗細菌感染，將1/4杯蘋果醋和1/4杯溫水混合，大約每小時用來漱口1次即可。（GettyImages/VCG）

7. 蘋果醋有益除粉刺

蘋果醋也可以用來治療痤瘡（Acne），因為它的抗菌特性，可以幫助對抗痘痘，而蘋果醋中的蘋果酸（Malic acid），可能可以幫助軟化皮膚和去角質（Exfoliate），減少紅斑並平衡皮膚的pH值。但建議在將蘋果醋塗在整個臉上之前，先對局部的皮膚做測試，避免過度刺激或產生過敏反應。

8. 蘋果醋緩和打嗝

當打嗝停不下來的時候，可能會感到尷尬又煩躁，這時不妨用1茶匙的蘋果醋加水稀釋並喝下，也許可以幫助停止打嗝喔！根據緩和醫學期刊（Journal of Palliative Medicine）的病例個案，某患者在接受化療（Chemotherapy）後出現持續打嗝的症狀，但喝了醋後，症狀明顯好轉。該報導並表示，喝了醋之後，就減緩了打嗝的強度和頻率，而雖然只是一個病例，但仍值得作為參考。

9. 蘋果醋減少半夜抽筋

腿抽筋通常代表身體缺鉀，而蘋果醋含有豐富的鉀， 如果想要蘋果醋來減緩半夜腿抽筋的情況，可以以1杯溫水，加入2湯匙蘋果醋和1茶匙的蜂蜜，但是，可不是喝愈多就補愈多鉀，如果喝太多的蘋果醋，反而可能會降低身體鉀含量，所以適量就好。

10. 蘋果醋去頭皮屑

蘋果醋可以幫助改善頭皮屑的情況，因為它的酸度可能會改變頭皮的pH值，讓頭皮屑更不容易形成。可在噴霧瓶中倒入1/4杯蘋果醋和1/4杯水，噴在頭皮上後用毛巾包住頭，靜置15分鐘~1個小時，接著以平常的方式洗頭，如果每週做2次，效果會更不錯。

蘋果醋怎麼喝不傷牙

因為蘋果醋的酸度很高，並不建議大家直接喝，這樣會損壞牙齒的琺瑯質（Enamel）和食道（Esophagus）。琺瑯質有助於防止牙齒變成蛀牙，和維護牙齒的敏感度，美國牙醫學會（American Dental Association, ADA）表示，如果牙齒和醋長時間接觸，會傷害琺瑯質，所以最好先稀釋之後再喝。美國華盛頓大學（University of Washington）營養師多莉·哈克普爾（Dori Khakpour）建議，可用大約235毫升（ml）的開水，配1~2湯匙的蘋果醋，作為治療用途的話，通常建議1天不要攝取超過1~2湯匙的蘋果醋。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：降血糖助減肥～蘋果醋的10大好處】