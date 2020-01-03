【火鍋配料】打邊爐必點茼蒿！5大營養價值　高鉀防病及避免抽筋

茼蒿是到火鍋店必吃的青菜之一，營養價值也相當豐富，不過，茼蒿其實有許多不為人知的小知識，舉例來說，茼蒿的英文俗稱為Crown Daisy（皇冠雛菊，學名為 Garland chrysanthemum），因為它的花瓣有如皇冠一般，而且在中國古代也屬於宮廷佳餚，所以又稱為皇帝菜。另外，一般人可能不曉得，茼蒿其實是菊屬的植物，上述雛菊家族的成員之一，因此，開花後的外觀就如同雛菊一般。

打某菜的有趣由來

茼蒿的台語俗稱打某菜，也就是打老婆的菜，據傳是因為農夫採了一大把的茼蒿菜回家，結果老婆煮好後，卻只剩一點點，於是農夫以為老婆偷吃菜，便將她打罵了一頓（錯誤示範）。事實上，在煮茼蒿菜時，大家都會發現，買了一大把，煮起來卻剩下一小撮菜，這是因為茼蒿含水量高，經高溫烹煮過，體積會極度縮小，才會有此現象。

吃茼蒿5大健康好處（點擊下圖看清！）

茼蒿雖然熱量低，但營養價值不容小覷，1杯25克的茼蒿，含有維他命K 87.5微克、葉酸44微克、胡蘿蔔素、鐵、鎂…等。以下將介紹吃茼蒿的5個健康益處。

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1. 含綠原酸助減重

茼蒿含有綠原酸（Chlorogenic acid），是常見於咖啡中的成分，綠原酸能夠幫助減緩飯後血糖的上升，也因此對減重有幫助。除此之外，茼蒿和一般蔬菜一樣，擁有極低的熱量，又富含纖維，更是減重的好選擇。

2. 快煮保留抗氧化力

除了綠原酸，茼蒿也富含各式的抗氧化物，包括各種維生素（Vitamins）、類黃酮（Flavonoids）、類胡蘿蔔素（Carotenoids），能幫助人體清除自由基、降低許多病症的危險因子，包括心臟病（Heart disease）、皮膚老化起皺紋、過早老化（Premature aging）和癌症（Cancer）。不過，如果想保留這些抗氧化性質，最好是簡單快速地烹調，才能盡量避免營養流失過多。

茼蒿含有綠原酸（Chlorogenic acid），是常見於咖啡中的成分，綠原酸能夠幫助減緩飯後血糖的上升，也因此對減重有幫助。（資料圖片）

3. 高鉀防病及避免抽筋

100克的茼蒿含有270毫克的鉀，比起香蕉足足多了30%，是肌肉收縮和神經傳導的必需營養素，足夠的鉀能避免抽筋，而含高鉀的食物，有預防橘皮組織（Cellulite）、中風（Stroke）、高血壓（Hypertension）、預防骨質流失、腹脹（Bloating）、腎結石（Kidney stones），不過，容易有高血鉀的腎病患者，則需要注意鉀的攝取量。

4. 維他命K顧骨質及護記憶

茼蒿含有相當高的維他命K含量，而許多研究都顯示，缺乏維他命K和骨質疏鬆（Osteoporosis）有相當關聯；維他命K在血液中的濃度，也被發現能增強年長者的情節事件記憶（Episodic memory）能力。

5. β-胡蘿蔔素預防肺癌

根據台灣高雄三軍總醫院在美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information，NCBI）發表的研究，探討富含維他命A和肺癌間的關係，發現提高維他命A、α-胡蘿蔔素或β-胡蘿蔔素（Beta-carotene）的攝取量，肺癌（Lung cancer）的風險會下降，也代表維他命A或胡蘿蔔素高的蔬菜，對肺癌風險的降低有明顯效果，而其中，茼蒿和地瓜葉的潛在預防效果又更明顯。

許多蔬菜都富含β-胡蘿蔔素，能夠於體內轉換成維他命A，根據台灣衞福部發佈之國人膳食營養素參考攝取量第7版（Dietary Reference Intakes，DRIs），一般健康成人，維他命A的建議攝取量為500~600微克，換算為β胡蘿蔔素則約為3~3.6毫克。儘管茼蒿等蔬菜中的β-胡蘿蔔素，有預防肺癌的潛在效果，不過重度吸煙者應特別注意，因為有研究指出，重度吸煙者，若攝取過高的β-胡蘿蔔素，會提高罹患肺癌的機率，所以對於吸煙者，每日攝取量控制在15毫克以下較為安全。

食用茼蒿3點注意事項： 1. 茼蒿有可能會造成輕微的腸胃不適。 2. 對蒲公英、菊花、菊屬植物、向日葵等過敏的人，應避免食用茼蒿。 3. 茼蒿雖然營養價值高，但對於懷孕及哺乳中的媽媽仍無相關研究，因此，建議勿過量食用。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：火鍋必吃打某菜！茼蒿5大好處報您知】