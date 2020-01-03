【2020鼠年十二生肖運程】龍震天教開運要吃對顏色　養生如何食？

十二生肖來年運勢如何？剛踏入2020，1月底將迎鼠年，想增強個人運氣，原來吃對了或多吃有利於自己的食物顏色可改善運勢，著名玄學家龍震天師傅有以下建議給大家參考。

玄學中五行之說，金、木、水、火、土，相生相尅，各生肖及顏色有各自的五行所屬，選擇有利自己的食物顏色，龍師傅說可以有助「通氣」，使氣順；氣通運更順，有助增強運勢。將迎鼠年，記者訪問了著名玄學家龍震天師傅，有關十二生肖各多吃哪些食物更利運程。2大生肖在鼠年中的健康運最好，而屬龍的朋友須特別留意健康問題。

五色食物中可以攝取到各種營養，善用食療養生，大韓民族是當中代表。（dkdragon/Pixabay）

如何改善運勢，增強健康運，請點擊下圖參考龍震天師傅給大家的建議︰

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玄學中有五行，中醫理論上亦有五行之說，五行對應五色；五色各主五臟，養心、肝、脾、肺、腎。舉例說，冬天保暖，除了黑色食物有助養腎防寒之外，適當地溫補陽氣，加強身體禦寒的能力，可多吃紅色的食物，以助養心及促進氣血循環，氣血好，身體不怕冷。註冊中醫師潘仲恆曾在受訪時建議20種暖身食物，他指出大部分溫暖脾胃的食物也有助為身體保暖，其中亦不乏紅色食物，促進身體氣血循環，新年天冷時不妨多吃暖身食物。

請按圖了解五色食物如何養五臟及哪20種食物有助保暖？

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玄學資料提供：龍震天師傅（作家及玄學家，擅長幫人分析命理，解決感情問題，著作二十八本，題材包括思想改變運氣，語言學，溝通技巧，愛情個案分析，心理學及行為解碼學）。