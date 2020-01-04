【飲食熱話】新年聚餐大吃大喝易致胃酸倒流　醫生提五項飲食建議

尾牙季報到，小心應酬頻繁出現胃酸倒流（胃食道逆流）！每到過年前，胃酸倒流門診患者增加約3成左右。多是因大吃大喝、餐宴食物油膩，又和朋友續攤喝酒、回到家倒頭就睡，這些皆易導致胃酸倒流。台灣萬芳醫院消化內科主任吳明順醫生指出，當食道黏膜一再被胃酸侵蝕，長期置之不理，恐有癌化的可能性。

胃酸向上跑食道添隱憂 當心「逆流性食道炎」

吳明順醫生說明，胃酸倒流形成原因，多是位於食道、胃交接處的「下食道括約肌」鬆弛所致。正常情況下，下食道括約肌處於「緊閉」狀態，進食時，括約肌才會放鬆，以便食物進入胃部；如果是胃酸倒流的患者，下食道括約肌容易不自主地放鬆，一旦胃裡的內容物包括胃酸、甚至膽汁逆流到食道，久而久之會造成食道糜爛、發炎，也就是「逆流性食道炎」。

尾牙季報到，小心應酬頻繁出現胃酸倒流（胃食道逆流）！（資料圖片）

火燒心、咳嗽及喉嚨卡卡 各式症狀找上門

胃酸倒流疾病最常見的症狀是火燒心，吳明順指出，火燒心是一種燒灼痛，在胸部中央及背後，常起源於上腹部並延伸到脖子。但也並不是每個胃酸倒流的人都會火燒心；非典型症狀還包括喉嚨常有異物感、咳嗽、慢性喉嚨發炎、睡覺或彎腰時，有酸苦味逆流到喉嚨、口苦等等。

經常性的發作，對患者生活造成極大影響，除了不適難耐，夜間型症狀的患者更會因為睡眠品質不佳，影響工作生活品質，若想改善胃酸倒流現象，吳醫生建議維持以下「5項良好飲食習慣」。

點擊下圖看清「5項良好飲食習慣」！

+ 2

吳明順醫生提醒，接下來進入尾牙季，交際應酬頻繁，加上年末工作壓力更大、睡眠更不足，可能出現胃酸倒流症狀或加劇的情形，必須格外注意。

相關文章圖輯：【胃痛】進食後上腹痛或半夜痛醒？ 5種胃痛症狀及原因↓↓

+ 2

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】