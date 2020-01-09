【素食】食齋唔等於食素？4類素食者攝蛋白質來源9大食物｜營養生

相信很多人都不知道原來食素和食齋有分別，而當中素食更被分四類！下文將簡述食素和食齋的內涵，為你解開疑惑。

經常都聽到人說食素和食齋，其實兩者又是否一樣呢？「食素」一般指以純素或素食的原則進食，出發點有的是為了保護動物、保護環境或改善健康等等；而「食齋」則是按照宗教原則進食，例如佛教、道教等，出發點通常是為了守戒或修行。 食齋除了不吃肉類之外，一般連五辛／五葷都不吃，五葷指蔥、蒜、韭菜、薤（小蒜）及興渠。

前四款香料大家均不陌生，唯獨「興渠」就較少人認識。它是一種印度香料，在西域有出產，但香港或中國不常見，是一種葉子近似芫荽的植物。若切斷根和根狀莖，有乳汁狀流出，汁乾後，稱「阿魏」，是一種中藥。

五辛皆是香氣濃烈，而且屬辛温性，香港天氣炎熱，不宜經常食用。現代研究發現五辛均含大蒜素，具抗真菌、消炎、抗氧化、降血壓等作用。但傳統佛教認為食用這些含有大蒜素的蔬菜可能會使人產生慾念，帶來憤怒的情緒，因此主張不要食用。 下次大家就清楚分辨到食素和食齋的分別了。

而素食可再細分成以下四大類：

一、蛋素食：除了食動物的蛋類食物，不會進食所有其他動物性食物和任何奶類製品。三款常見的雞蛋、鴨蛋和鵪鶉蛋熱量也接近，鵪鶉蛋蛋白質較高。

二、奶素食：不吃動物性食物和蛋類，但會食用奶類食物。奶類食品蛋白質亦豐富，芝士蛋白質含量較高，怕高脂的朋友可以選擇低脂或脫脂奶。想要更方便的話，高鈣低糖奶粉亦是另外一個選擇。

三、蛋奶素食：即不吃來自動物的食物和其相關製品，但吃蛋類和奶類製品。營養價值上，蛋奶素食者較少出現蛋白質攝取不足。

四、純素食：是最嚴格的素食種類，所有動物的蛋類、奶類、肉類、內臟、甚至來自動物的食品都不會進食，連燕窩、蜜糖亦包括在內。

【↓各類素食者的蛋白質來源、其熱量與蛋白質含量資料。↓】

+ 4 + 3 + 2

純素食者主要蛋白質來源自果仁、穀物及豆類。花生是果仁中蛋白質較高，但亦要注意它的脂肪亦較高。如要攝取足夠蛋白質，純素食者不應只攝取單一豆類或果仁類，飲食要更全面。

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「食素=食齋？」、「素食者的蛋白質來源」​】

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