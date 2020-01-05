【飲食熱話】芝士外層嘅蠟食唔食得？包蠟能避免污染、黴菌生長？

芝士的製作過程多元，種類也各具特色，但在非芝士產地的香港、台灣，並不是每一種芝士都能在餐桌上見到，也因此我們對於某些芝士的食用方法不那麼熟悉。例如有些芝士的外表包覆了一層蠟質，這層蠟的目的是什麼？

在芝士的外層包覆蠟質（稱為封蠟），能幫助芝士維持品質的安定，除了避免表面受到微生物污染、黴菌生長，同時也能讓芝士保持水分，進而讓芝士擁有更長的保存期限。一般來說，硬質或者半硬質（semi-hard）的芝士才適合封蠟，軟質芝士則不適合。

芝士外層的蠟可以食用嗎？點擊下圖看清！

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在芝士的外層包覆蠟質（稱為封蠟），能幫助芝士維持品質的安定，除了避免表面受到微生物污染、黴菌生長，同時也能讓芝士保持水分，進而讓芝士擁有更長的保存期限。（Unsplash/Filip Mishevski）

包覆芝士的蠟原料，是以石蠟為基底的食品級臘質原料，並添加食用色素染色。常用色為黃色、紅色、黑色等。有些芝士利用不同顏色的蠟層來表示口味，例如荷蘭的高達芝士（Gouda）外層若是包覆棕褐色的蠟質，表示是煙燻口味的芝士。

少量的食品級蠟質原料就算吃進肚子裡，不會造成人體健康的危害，但為避免食用時影響芝士的風味與口感，一般的封臘芝士如高達起司，食用前會先將蠟層除去。也有些芝士在食用時不會清除封蠟，像是法國的Port Salut芝士，其表面所覆蓋的臘質非常的薄，不至於影響食用時的感受，因此許多人在食用時會直接將薄蠟層連著芝士一起吃進肚子裡。

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：起司外層的蠟可以食用嗎？】