熱門酒樓點心、茶餐廳熱量鈉含量公開　魚蛋粉粟米肉粒飯較健康？

編按：香港人習慣飲早茶，老人家尤其喜愛每朝到茶樓嘆「一盅兩件」。其實，茶樓點心製作的過程會加入大量添加劑，如味精和防腐劑等，因此並不適合多食。下文為你梳理茶樓和茶餐廳熱門菜式的熱量和鈉含量，並建議每日最佳攝取量。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「茶樓點心篇」，刊於01撐場】

一直以來都有不少客人問：「茶樓飲茶吃什麽比較健康？」其實，製造點心的過程中，都有加入很多添加劑，如味精、防腐劑等，因此我們亦不太建議經常食。當然，香港人一定會去飲茶，所以筆者為大家整理了一些熱門的點心熱量和鈉含量。要注意一下點心的鈉含量都算高。

果然，蝦餃受歡迎是有原因！蝦餃算是點心當中較低熱量和鈉。油炒的點心一定高熱量，食一件鹹水角已經接近一件珍珠雞！珍珠雞的熱量和鈉都較高，所以少食為妙。

【↓↓↓按圖放大，看茶樓熱門點心熱量、鈉含量！↓↓↓】

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鳯爪的熱量比想像中低，但可食用部份少，又含有色素，按食用比例鈉含量亦較高，所以少食為妙。蝦腸是較好的選擇，建議不蘸或蘸少一點豉油。包點類點心，例如叉燒包都是高熱量和高鈉含量。甜點如馬拉糕的鈉含量更是嚇人一跳，原來製造馬拉糕過程中會加添加劑或鹽，所以鈉含量會較高，喜愛食馬拉糕的各位要留意一下！

另外，好多人選擇去茶餐廳，是因爲貪圖它又快又平又多選擇，筆者今次為大家整理了九大熱門的茶記食物熱量和鈉含量。世衞建議成人每日鈉攝取量應少於2000毫克，即大概一茶匙鹽左右。

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作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

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