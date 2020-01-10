減肥前先留意肚腩形狀！不同形態代表不同致肥成因｜營養生

編按：不少都市人飲食不均匀，造成體型肥胖的問題，生活上難免受到困擾。下文將教你由肚腩外形去分辨形成肚腩的原因，建議肥胖人士減肚腩的方法和推介有助減肚腩的八大食物。

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不同原因會做成不同外型的肚腩，先從外形分辨形成原因。再對症下藥。

酒精造成的肚腩多在前方位置，臀部位置正常。（unsplash／yutacar）

1、酒精

外型：肚腩肉集中在前方位置，不過臀部位置正常。

原因：吸收酒精過多，或進食過多精緻碳水化合物的食物。

2、飲食不節制

外型：肚腩似車胎，平日感覺就像肚內塞了一個氣球一樣。

原因：通常食得太多、或有便秘問題也會有這種肚腩。另外，如果食麵包或用飲管喝飲料，都會增加體內的氣體，令肚腩變大。

3、壓力

外型：肚腩較軟及較下垂，一般由下胸開始延伸至皮帶位上。

原因：當遇上壓力時，皮質醇會釋放更多糖份到血液中，令身體進入備戰狀態，日積月累，形成脂肪。

4、甲狀腺問題

外形：全身手腳都會腫脹。

原因：13位女性中有1位有甲狀線功能衰退的情況。甲狀腺負責新陳代謝，如機能衰退，無法消耗身體的熱量。

5、產後

外型：肚腩下垂及鬆弛。

原因：分娩後，女性的腹部肌肉應該會返回原位，然而由於腹壁太弱，肌肉沒有返回，導致肚腩下垂。

6、荷爾蒙失調

外型：脂肪積聚於臀部及小腹位置，成梨形。

原因：進食含雌激素的肉類、塑化劑等，體內脂肪被雌激素刺激，就會形成啤梨型肚腩。

都市人有肚腩是普遍現象，想要有健康體態，就要靠自己下定決心減掉肚腩。（iStock）

知道形成的原因後，再看看六大減肚腩方法中，哪個最適合自己。

1、減少酒精

一罐330毫升啤酒的熱量大約是150kcal，已相當於半碗飯的熱量。酒精含量愈高或調味酒等均熱量愈高。而且，飲酒後食慾會提升，隨時愈飲酒愈食得多！減少酒類，食量維持正常，自然可以減肚腩。

2、少食容易腹脹食物

有時肚腩大並非脂肪多，有可能是氣脹或便秘引起。進食高纖食物可有助排便，如便秘問題持續，便需要尋求營養師以食療或茶療等温和的方法調理。另外，部份食材容易引致腹脹，例如含乳糖的牛奶和芝士；高纖食物如燕麥和車厘子等。減少進食，也可以減少腹脹。

3、放鬆心情

感到壓力時，皮質醇會釋放更多糖份到血液中，放鬆心情時，皮質醇便穩定。放鬆心情的方法有許多，例如音樂、香薰和運動等。

4、茶療

普遍人認為茶只可以開胃消滯，醒腦提神。其實，只要調配適合自己體質的茶，就可以達到消脂、排便等效果。常用的材料如之前介紹過的山楂或決明子等，自行調配或服用過量如山楂茶，容易引發胃酸過多。建議經由專業中藥師調配，可以確保安全有效。

5、控制飲食

進食過量，多餘的熱量就轉化為脂肪。我們並不建議以節食方式減肚腩，因為回復正常飲食後，身體機能未適應，體重容易反彈。如控制飲食也未能有效減肚腩，就需要尋求營養師分析體質及適合你體質的方法。

6、減少進食動物脂肪

有部份家畜在餵養時會加入雌激素催促成長，雌激素容易積聚於雞、豬、魚等肉類的皮層、脂肪及內臟內。減少進食可以避免攝取過多雌激素。

以下介紹能配合減肚腩飲食的食物。

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作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「六大肚腩外形及成因！、六大減肚腩方法！、八大減肚腩食物！」​】

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