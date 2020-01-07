【蘿蔔糕】大師姐葉一南合製麻辣蘿蔔糕　製法刁鑽（附煎糕貼士）

吃蘿蔔糕，為何總要加點辣椒油、辣椒醬或XO醬等同吃？無論什麼口味，不少人都愛把它和辣聯繫一起，今年大師姐與大班樓老闆葉一南便首次Crossover，從四川找來5款辣椒炮製麻辣蘿蔔糕，但別用慣常的四川紅得嚇人、辣得要命的印象來品嘗，因那是你意想不到的川式風味，連煎法也有少許不同。 攝影：鄒家鳳

由5種川椒炮製而成的麻辣風味，非我們想像那麼勁辣勁麻。(被訪者提供)

大師姐數月前跟大師公和葉一南前往成都，參加今年度的「如意宴—川菜的24味型」，這一趟成都之旅，除了品嚐到難得一試的川菜，還認識到四川菜不一定很麻很辣，其實還有很多層次。最大收穫更是與葉一南擦出「火花」，為庚子鼠年一同炮製麻辣蘿蔔糕。

不過，這個麻辣蘿蔔糕，實在估佢唔到，如果你嗜辣如命，以為它會令你辣到跳舞，眼淚鼻涕直流，必然令你失望。相反，如你不吃辣不愛辣，這款蘿蔔糕不但容易入口，也同樣可讓你體驗到內裡的麻，和微微的辣。原來這與它的製作過程有關。

按圖看「麻辣蘿蔔糕」的製作過程：

一般用麻辣醬炒料做蘿蔔糕，當然簡單，但以兩位對食物講究的大師來說，過程便有點迂迴。大師姐說，葉一南想做到麻多辣少，不要蓋過蘿蔔糕原味，第一次試，「唔得，太辣！」便要從頭再來，由爆油開始，以辣油整臘肉臘腸、炒料、做蘿蔔糕。第二次試，「唔得，鹹了一點。」即使減鹽如此簡單的步驟，也需從頭由爆油再來。如是者共做了六次，才落實現今這個味道版本。

這個味道，究竟如何？

我不嗜辣但愛麻香，一口吃下，只覺尋常，不辣不麻，但當臘腸臘肉粒等在口中分解融化，麻辣的油香便慢慢散發出來，是個很有趣的體驗。不過，我還是覺得有點美中不足，對於追求又麻又辣刺激快感的人來說，不太滿足，或可另附一小包製臘腸用的秘製麻辣醬，辣味加多加少可悉隨尊便。

麻辣蘿蔔糕色澤金黃，但煎時小心焦燶。

麻辣蘿蔔糕較一般蘿蔔糕的色澤金黃，是來自辣油的天然色素，但亦因而容易焦燶，所以煎糕時不能用大火，要用中細火慢慢煎至金黃。其餘不同的賀年糕點亦有不同的煎法小貼士。

大師姐教煎賀年糕點：蘿蔔糕、馬蹄糕、年糕

煎糕看似簡單，其實要煎得金黃香脆也有竅妙。(資料圖片)

按圖看煎「蘿蔔糕」的秘訣與步驟：

+ 4 + 3 + 2

馬蹄糕，晶瑩通透。(資料圖片)

按圖看煎「脆皮馬蹄糕」的秘訣與步驟：

+ 2

薑汁黑糖年糕，因是黑糖，蘸蛋煎金黃效果不太明顯，若是白色的椰汁年糕，大師姐建議重複蘸2次蛋液煎2次，色澤更金黃，猶如金磚。(資料圖片)

按圖看煎「年糕」的秘訣與步驟：