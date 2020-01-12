【橄欖油營養】地中海飲食必備！有助預防中風抑菌防癌9大好處

隨著健康知識越來越普及，相信大家對油品對健康的影響，也愈來愈有概念，其中，地中海飲食（Mediterranean Diet）中，相當重要的橄欖油，更是受到各界推崇，特別是特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）更是最健康，以下將介紹橄欖油對健康的9大好處。 文：Deryck Chou 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

點擊下圖即睇橄欖油9大好處！

+ 6 + 5 + 4

1. 富含單元不飽和脂肪（Monounsaturated fat）

其實不論哪種油品，都含有不同比例的各種脂肪酸，橄欖油則有14%是飽和脂肪、11%是單元不飽和脂肪，例如：Omega-6和Omega-3脂肪酸，但橄欖油最主要的成分是油酸，是一種單元不飽和脂肪酸，佔了73%。

研究顯示油酸可以降低發炎反應，對癌症（Cancer）預防也有正面影響，而且單元不飽和脂肪其實發煙點不低，因此這個耐高溫的特性，很適合炒菜使用。

2. 含有大量抗氧化物

橄欖油除了富含許多健康的脂肪酸，也含有不少的維生素E和維生素K，以及類胡蘿蔔素和酚類化合物（Phenolic Compounds）等抗氧化物，能幫助降低對身體有害的自由基，預防慢性病的發生，還有抗發炎、保護血管的效果，避免膽固醇氧化，進而降低罹患心臟病（Heart Disease）的風險。

橄欖油除了富含許多健康的脂肪酸，也含有不少的維生素E和維生素K（unsplash@Juan Gomez）

3. 強大的抗發炎性質

身體慢性發炎會導致許多疾病，例如：癌症、心臟病、代謝症候群（Metabolic Syndrome）、第二型糖尿病（Type 2 Diabetes）、阿茲海默症（Alzheimer's）或關節炎（Arthritis）等疾病。

橄欖油因為富含抗氧化物質，所以擁有強大抗氧化的效果，其中最重要的關鍵，是一種稱為橄欖油刺激醛（Oleocanthal）的化合物，研究指出，這種化合物有類似消炎藥布洛芬 （Ibuprofen）的效果。除此之外，學者也指出，橄欖油富含的油酸，可以降低關鍵的發炎指標－C-反應蛋白（C-Reactive Protein, CRP）。

4. 幫助預防中風

中風（Stoke）是已開發國家的第2大死因，主要是因為血栓或腦出血引起的腦血管阻塞；橄欖油和中風的關聯都曾被廣泛地研究，也在幾次大型研究中發現橄欖油的攝取，能降低中風或心臟病的風險，學者認為跟其富含單元不飽和脂肪有關。

研究中發現橄欖油的攝取，能降低中風或心臟病的風險（unsplash@Jessica Lewis）

5. 不會造成肥胖的油

過量的油脂攝取會造成肥胖（Obesity），不過，許多研究都指出，攝取大量橄欖油的地中海飲食法，對於體重控制有正面效果；有些實驗結果顯示，橄欖油攝取和體重增加無關，甚至還有減重效果。

6. 對抗阿茲海默症

阿茲海默症是相當棘手、也是全球最流行的神經性退化疾病。目前已發現β-澱粉樣蛋白斑（Beta-Amyloid Plaque）在大腦細胞的推積，是造成阿茲海默症的主要原因，而在一項在動物實驗中發現，橄欖油能夠去除這種蛋白班。

在人體實驗中也顯示，地中海飲食對大腦功能很有幫助，另外，近年有專家結合地中海飲食和得舒飲食（DASH Diet），名為麥得飲食（MIND Diet），設計給失智症（Dementia）等認知功能退化者的飲食法；這些飲食法採用了大量攝取橄欖油的方式，不僅可以對抗疾病，對一般人也有保護大腦的作用。

過量的油脂攝取會造成肥胖（Obesity），不過，許多研究都指出，攝取大量橄欖油的地中海飲食法，對於體重控制有正面效果。（VCG）

7. 消除幽門桿菌

橄欖油能抑制並消滅一些有害細菌，其中，在實驗中發現，會造成胃癌（Stomach Cancer）和胃潰瘍（Stomach Ulcers）的幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori），能夠藉由每日攝取橄欖油30克，連續2星期；結果顯示約有1~4成的人，體內所有的幽門桿菌都被清除了。

8. 降低罹患糖尿病風險

雖然油脂看起來跟血糖沒有直接關係，但是橄欖油似乎對血糖有正面影響，一些研究指出，橄欖油對胰島素（Insulin）轉換血糖的敏感度有幫助，甚至在實驗中還發現，攝取大量橄欖油的地中海飲食，能夠降低了受試者40%罹患糖尿病（Diabetes）的機率。

9. 地中海飲食抗癌

癌症未來很有可能成為全球第一大死因，而地中海飲食被發現，能降低許多癌症的罹病風險，學者認為橄欖油是關鍵，因為其中富含的抗氧化物，能夠防止自由基的氧化作用，進而防止癌症發生，不少研究也顯示橄欖油中的化合物，能抵抗癌細胞，不過因為只是試管實驗，所以仍需更深入的研究。

相關文章圖輯：【食用油安全】開封後1個月已變質！保質8貼士最佳食用期限是...↓↓

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

有益心臟健康食物：大豆蛋白 莓果 酪梨 橄欖油

植物油還是動物油好？認識各種油脂

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：橄欖油超強大～抗氧化防癌9大好處】