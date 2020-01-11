【水果冷知識】有字蘋果是怎樣種出來？毋須削皮、加化學藥劑？

隨著節慶將至，拜訪好友時總得帶上一些伴手禮，而象徵「平安」的「蘋果」絕對是最適合又健康的安全牌！近幾年也開始出現一些送禮專用、上面帶有「新年快樂」、「福」等等祝福字樣或招財貓、飛龍圖案的「繪字蘋果」，不是用刻的、也不是削皮而成！到底蘋果上面是怎麼出現這樣的圖樣呢？

文：黃欣培／食力

近幾年也開始出現一些送禮專用、上面帶有「新年快樂」、「福」等等祝福字樣或招財貓、飛龍圖案的「繪字蘋果」。（IG@apei1021）

紅蘋果在未成熟時，其實不是紅的！

談到為什麼蘋果果身上會有字樣、圖案時，就要先從「為什麼紅色品種的蘋果會是紅色的」說起。

你知道嗎？其實紅蘋果並不是一開始就是紅色的，在未成熟期多半是綠綠、黃黃的顏色。隨著蘋果成熟期到來，果皮才會開始逐漸發紅，而果皮著色的主要原因是與「花青素」有關。

在果實從未成熟到成熟階段時，紅色蘋果品種受到光照、溫度、養分等環境因素以及植物激素等影響，花青素會開始迅速產生、累積，蘋果才會慢慢變紅。

有字蘋果是怎麼種出來的？（01製圖）（按圖放大看清▼▼▼）

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隨著水果市場的競爭激烈，農民為了增加市場的競爭力，在果身上印字就是提高水果附加價值的作法之一，除了能夠增加送禮的美觀性，也能滿足消費者求新求變的慾望！食用時也不用擔心，這些顏文字是來自陽光的自然藝術，並非使用化學藥劑繪製的喔！

摘下後成熟的有字蘋果，已不會再繼續生成花青素，因此果身上已形成的字樣並不會消失。（IG@ccookie0320）

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參考資料：Anthocyanins in Apple Fruit and Their Regulation for Health Benefits

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感謝科學技術，讓我們一年四季都能吃到蘋果！

【本文獲「食力」授權轉載，原文：有字的蘋果是怎麼種出來的？秘密就在「光照」！】