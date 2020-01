【水果冷知識】有字蘋果是怎樣種出來？毋須削皮、加化學藥劑？

隨著節慶將至,拜訪好友時總得帶上一些伴手禮,而象徵「平安」的「蘋果」絕對是最適合又健康的安全牌!近幾年也開始出現一些送禮專用、上面帶有「新年快樂」、「福」等等祝福字樣或招財貓、飛龍圖案的「繪字蘋果」,不是用刻的、也不是削皮而成!到底蘋果上面是怎麼出現這樣的圖樣呢?

近幾年也開始出現一些送禮專用、上面帶有「新年快樂」、「福」等等祝福字樣或招財貓、飛龍圖案的「繪字蘋果」。(IG@apei1021)

紅蘋果在未成熟時,其實不是紅的!

談到為什麼蘋果果身上會有字樣、圖案時,就要先從「為什麼紅色品種的蘋果會是紅色的」說起。

你知道嗎?其實紅蘋果並不是一開始就是紅色的,在未成熟期多半是綠綠、黃黃的顏色。隨著蘋果成熟期到來,果皮才會開始逐漸發紅,而果皮著色的主要原因是與「花青素」有關。

在果實從未成熟到成熟階段時,紅色蘋果品種受到光照、溫度、養分等環境因素以及植物激素等影響,花青素會開始迅速產生、累積,蘋果才會慢慢變紅。

隨著水果市場的競爭激烈,農民為了增加市場的競爭力,在果身上印字就是提高水果附加價值的作法之一,除了能夠增加送禮的美觀性,也能滿足消費者求新求變的慾望!食用時也不用擔心,這些顏文字是來自陽光的自然藝術,並非使用化學藥劑繪製的喔!

摘下後成熟的有字蘋果,已不會再繼續生成花青素,因此果身上已形成的字樣並不會消失。(IG@ccookie0320)

