【補品】拆解雞湯、雞精、滴雞精製作過程　三者營養有何不同？

雞湯、滴雞精、雞精，都是以雞為原料製作的養生補品，普遍受到華人地區民眾的喜愛，常作為高級禮物贈送給長輩親友，表示親切與關愛。這三種以雞為原料萃取出的精華液體主要有以下兩種不同？

製作過程不同：雞湯是雞隻放入水中燉煮後的液體部分，雞精則是濃縮的雞湯。雞精製作時將雞隻以高溫高壓蒸煮，取得湯汁後脫去油脂、濃縮過濾，就是雞精。滴雞精則是用以蒸氣直接加熱雞隻後，收集滴出的液體，能產生的液體量較少，因此價格也較高。

雞湯、雞精、滴雞精營養素含量有何不同？（點擊下圖看清！）

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營養素含量不同：雞精中最重要的營養成分，是雞肉經過高溫萃取所得到的雙胜肽與胺基酸，這些胺基酸與胜肽分子較小，可以直接被小腸吸收，因此很適合給身體虛弱、缺乏食慾的人補充營養時使用。雞精與滴雞精兩者含有的游離胺基酸、支鏈胺基酸（BCAA，是人類的必需胺基酸）、雙胜肽等具有生理活性的化合物，濃度則是各家產品差異所在；而雞湯由於未經過濃縮，含量較前兩者為低。

無論是雞湯、雞精、滴雞精，都能夠用來補充元氣與營養，當然，直接吃雞肉也能夠攝取到這些產品的精華，還能攝取更多的蛋白質。製作雞湯、雞精或滴雞精時，選用老母雞或足齡土雞較為適合，因為老母雞與土雞的飼養期間較長，肉中含有較多的胜肽與胺基酸。看來長輩教導老母雞燉湯的烹飪智慧，可是真的有科學根據的！

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：雞湯、雞精、滴雞精，其實是一樣的嗎？】