【飲食熱話】一棵西蘭花驚見35條菜蟲！7類蔬菜清洗貼士

處理蔬菜前第一件事當然是清洗乾淨，沖走農藥及污垢物。除了沖走前者兩樣之外，蔬菜中暗藏的菜蟲更不容忽視！曾經有一名香港網民在清洗西蘭花時，見到巨型菜蟲，不過今次菜蟲不是出現於香港而是台灣，數量更是驚人！其實清洗時只要加一樣調味料，便會引到幼蟲爬出來，一網打盡。

近日一位台灣網民在Facebook群組「爆廢公社」上載一張相片，留言指「這是今天挑的花椰！（西蘭花）」相片除了有3小棵切開的西蘭花外，更驚現由菜蟲排成3個中文字「好多虫」！網民指棵西蘭花已經挑出35條菜蟲，而且條條相當肥美，相當誇張。

菜蟲多到可以排成字。（FB群組@「爆廢公社」）

雖然不少台灣網民認為於西蘭花看到菜蟲也是一件正常之事，亦有網民稱她最高紀錄是一顆西蘭花有37隻蟲。看來不少人在處理西蘭花時都遇上了令人害怕的菜蟲。

清洗西蘭花4步驟！

由於西蘭花體積較大，結構複雜，容易藏有幼蟲。不少大廚都建議，煮西蘭花前要先浸鹽水，有助使隱沒於花蕾中的菜蟲浮起。不過也不是整棟西蘭花浸入鹽水便可，事前也有一點小工夫。

按圖看清洗西蘭花4步驟：

除了西蘭花外，處理每一樣蔬菜前都一定要清洗乾淨。根據台大農業化學系教授顏瑞泓在《正確洗菜擺脫農藥陰影》一書中指出，最佳的清洗方法便是清水沖洗！

按圖看各類蔬菜清洗方法：

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資料參考：台大農業化學系教授顏瑞泓《正確洗菜擺脫農藥陰影》